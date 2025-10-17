Les fabricants de médicaments contre l'obésité reculent après la promesse de Trump de réduire les prix des médicaments amaigrissants

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions des fabricants de médicaments

amaigrissants chutent en pré-marché après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les prix des médicaments amaigrissants , tels que l' Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , seraient abaissés

** Les actions d'Eli Lilly LLY.N chutent de 3,7 % à 788,97 $ sur le marché préliminaire, tandis que les actions cotées aux États-Unis du fabricant de médicaments danois Novo Nordisk

NVO.O chutent de 3,8 % à 53,97 $

** Les actions d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité, Viking Therapeutics VKTX.O , ont baissé de 5,9 % à 32,78 $, tandis qu'Altimmune ALT.O a baissé de 1 % à 3,85 $

** J.P.Morgan déclare que "les commentaires du président Trump sont conformes à nos attentes en ce qui concerne la négociation des prix liés au portefeuille GLP-1 de Novo"

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, LLY a augmenté de 6,1 %, VKTX a baissé de 13,7 %, ALT a baissé de 46 %, Novo, cotée aux États-Unis, a baissé de 34,8 %