CAC 40 Index (10x)
7 916,00
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les fabricants de médicaments américains remontent après l'annonce par Trump d'une baisse des prix de Pfizer
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des principaux fabricants de médicaments américains augmentent après que Pfizer PFE.N ait conclu un accord sur le prix des médicaments avec le gouvernement américain ** Le président Donald Trump déclare que PFE réduira le prix sur tous ses médicaments vendus au programme d'assurance Medicaid et introduira tous les nouveaux médicaments sur ordonnance au prix de la "nation la plus favorisée"

** La maison de courtage BMO Capital Markets déclare que "l'accord d'aujourd'hui semble ouvrir la voie à d'autres acteurs pharmaceutiques, permettant des concessions sur les prix et une "victoire" de Trump sans une mise en œuvre plus punitive de la NPF/des tarifs"

** Les actions d'Eli Lilly LLY.N en hausse de 2,7 %, AbbVie ABBV.N en hausse de 2,9 %, Bristol Myers Squibb BMY.N en hausse de 2,6 %

** Merck MRK.N plus 4,6%, Amgen AMGN.O plus 2,8%, Johnson & Johnson JNJ.N plus 1,5%

** En incluant les mouvements de la séance, LLY a baissé de 3,5%, BMY a baissé de 19,9%, MRK a baissé de 17,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
230,286 USD NYSE +3,18%
AMGEN
284,1300 USD NASDAQ +3,71%
BRISTOL-MYERSSQU
45,340 USD NYSE +2,75%
ELI LILLY & CO
758,225 USD NYSE +4,37%
JOHNSON&JOHNSON
185,330 USD NYSE +2,01%
MERCK
83,150 USD NYSE +5,82%
PFIZER
25,316 USD NYSE +6,15%


