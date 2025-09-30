Les fabricants de médicaments américains remontent après l'annonce par Trump d'une baisse des prix de Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des principaux fabricants de médicaments américains augmentent après que Pfizer PFE.N ait conclu un accord sur le prix des médicaments avec le gouvernement américain ** Le président Donald Trump déclare que PFE réduira le prix sur tous ses médicaments vendus au programme d'assurance Medicaid et introduira tous les nouveaux médicaments sur ordonnance au prix de la "nation la plus favorisée"

** La maison de courtage BMO Capital Markets déclare que "l'accord d'aujourd'hui semble ouvrir la voie à d'autres acteurs pharmaceutiques, permettant des concessions sur les prix et une "victoire" de Trump sans une mise en œuvre plus punitive de la NPF/des tarifs"

** Les actions d'Eli Lilly LLY.N en hausse de 2,7 %, AbbVie ABBV.N en hausse de 2,9 %, Bristol Myers Squibb BMY.N en hausse de 2,6 %

** Merck MRK.N plus 4,6%, Amgen AMGN.O plus 2,8%, Johnson & Johnson JNJ.N plus 1,5%

** En incluant les mouvements de la séance, LLY a baissé de 3,5%, BMY a baissé de 19,9%, MRK a baissé de 17,4% depuis le début de l'année