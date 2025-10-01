 Aller au contenu principal
Les fabricants de médicaments américains continuent à se redresser, l'indice américain des biotechnologies atteint son plus haut niveau depuis 4 ans
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le code de l'instrument Refinitiv)

1er octobre - ** Les actions des principaux fabricants de médicaments américains poursuivent leur progression pour la deuxième journée

** Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que Pfizer réduirait les prix des médicaments vendus au programme d'assurance Medicaid et introduirait tous les nouveaux médicaments sur ordonnance au prix de la "nation la plus favorisée" ** Les actions de Pfizer PFE.N progressent de 5,5 %

** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 6,5%, AbbVie ABBV.N augmente de 3,5%, Bristol Myers Squibb BMY.N avance de 5,1%; les actions ont augmenté dans une fourchette de 2,2% et 6,8% mardi

** Merck MRK.N bondit de 4,6% et Amgen AMGN.O augmente de 6,6%

** "Selon nous, PFE a peut-être fait une faveur au reste de l'industrie en fournissant un cadre pour une solution sur mesure qui, à notre avis, serait tout à fait tenable pour la majorité de notre couverture pharmaceutique et aurait un impact de minimis sur leur activité à l'avenir" - Jefferies a déclaré dans une note

** L'indice Nasdaq Biotechnology .NBI grimpe de 2,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre ans

Valeurs associées

ABBVIE
241,120 USD NYSE +4,16%
AMGEN
297,7700 USD NASDAQ +5,52%
BRISTOL-MYERSSQU
47,540 USD NYSE +5,43%
ELI LILLY & CO
823,460 USD NYSE +8,01%
JOHNSON&JOHNSON
184,420 USD NYSE -0,52%
MERCK
89,310 USD NYSE +6,42%
PFIZER
27,146 USD NYSE +6,54%
