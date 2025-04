Les fabricants de jouets chutent après les droits de douane élevés imposés par Trump aux pays asiatiques

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

3 avril - ** Les actions des fabricants de jouets Hasbro

HAS.O et Mattel MAT.O ont baissé après que le président Donald Trump a imposé de nouveaux tarifs douaniers réciproques sur les centres de fabrication en Asie, entre autres régions, en raison de leur exposition aux pays asiatiques

** Le fabricant de jeux de société Monopoly HAS a perdu jusqu'à 14,2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 53,81 $, et la société mère de Barbie MAT a perdu jusqu'à 14,5 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de neuf mois, à 16,99 $

** Les tarifs douaniers de cette semaine ont provoqué un chaos et une confusion absolus parmi les fabricants de jouets et de jeux de toutes tailles - James Zahn, rédacteur en chef du magazine The Toy Book

** Il est important de noter que l'industrie américaine du jouet n'a pas une vaste base de production nationale à protéger", ajoute-t-il, notant que les partenaires internationaux, en particulier ceux d'Asie, sont déjà sous pression pour réduire les coûts

** Le fabricant de figurines de culture pop Funko FNKO.O et la société canadienne Spin Master TOY.TO ont également baissé de 17 % et 8 %, respectivement

** Depuis le début de l'année, HAS et MAT ont perdu respectivement 1,5 % et 3,5 %, tandis que FNKO a chuté de 57 % et TOY de 33 %