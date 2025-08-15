Les fabricants d'équipements pour puces électroniques chutent après les faibles prévisions d'Applied Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions après l'ouverture du marché)

15 août - ** Les actions des sociétés qui produisent des outils utilisés pour fabriquer des puces chutent après que le principal acteur de l'industrie, Applied Materials, ait prévu des revenus inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre

** Applied Materials AMAT.O , en baisse de 12%, blâme la faible demande chinoise et l'incertitude économique due aux tarifs douaniers; ses pairs Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O chutent tous deux d'environ 5%

** Citigroup indique que l'exposition d'AMAT au marché des semi-conducteurs de pointe pourrait l'avoir pénalisé davantage que ses rivaux KLA et Lam, qui ont affiché des résultats plus solides

** AMAT prévoit un chiffre d'affaires d'environ 6,70 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 7,33 milliards de dollars estimés par Wall Street - données compilées par LSEG

** La société néerlandaise ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, a également noté que la croissance des revenus en 2026 pourrait être confrontée à des risques liés aux droits de douane

** À la dernière clôture, AMAT a augmenté de 15,8% depuis le début de l'année, tandis que LRCX et KLAC ont augmenté d'environ 50% chacun