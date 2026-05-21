Les exploitants d'hôpitaux chutent alors que l'agence Medicaid propose d'étendre les réductions des paiements complémentaires

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21 mai - ** Les actions des groupes hospitaliers Tenet Healthcare THC.N , HCA Healthcare HCA.N et Universal Health Services UHS.N reculent de 1,5 % à 3,5 %

** Mercredi soir, l'agence américaine Medicare a proposé une règle qui modifierait les politiques de paiement dirigées par les États (SDP) et fixerait de nouvelles limites à certains paiements supplémentaires au titre du système de rémunération à l'acte (FFS)

** Les SDP constituent un mécanisme de financement de Medicaid dans le cadre duquel les États demandent aux assureurs santé de verser aux hôpitaux des tarifs plus élevés pour le traitement des patients Medicaid; par ailleurs, Medicaid rémunère également les hôpitaux selon le modèle FFS au moyen de paiements supplémentaires

** L'agence propose d'étendre l'impact des restrictions incluses dans la loi « One Big Beautiful Bill » de juillet 2025, indique Mizuho

** La règle proposée est « conforme à la manière dont nous nous attendions à ce que les politiques SDP soient mises en œuvre et constitue une évolution neutre ou légèrement négative pour les actions hospitalières » - Barclays

** « Les nouvelles limites imposées à certains paiements supplémentaires au titre du FFS constituent l’élément imprévu le plus notable et réduiraient ces paiements destinés aux médecins, aux services de transport médical et aux praticiens dentaires d’environ 11 à 14 %, entraînant une réduction d’environ 2,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars des paiements Medicaid entre 2029 et 2035 » – Barclays

** « Dans l'ensemble, nous ne considérons pas cette proposition comme un changement fondamental dans les perspectives du DPP pour le groupe hospitalier » - Mizuho

** Compte tenu des fluctuations en séance, HCA recule de 15 %, THC de 5,7 % et UHS de 24,6 % depuis le début de l'année