Les ETF voient leur collecte ralentir en 2022

(NEWSManagers.com) - Malgré la chute des marchés, la collecte des ETF s'est une nouvelle fois montrée robuste en 2022 sans toutefois dépasser le record de 2021, montrent les chiffres compilés par le cabinet d'étude spécialisé ETFGI. Les fonds cotés indiciels ont ainsi attiré l'an dernier en net 856 milliards de dollars de souscriptions, permettant au segment de terminer 2022 sur un encours global de 9.230 milliards de dollars. L'année précédente, ils avaient attiré plus de 1.200 milliards et dépassé fin 2021 les 10.260 milliards d'encours, un record historique. La baisse des encours est donc d'environ 10% sur un an, mais la collecte s'est affaissée de tout de même près d'un tiers.

Le segment mondial des ETF comptait 11.119 produits, avec 22.860 cotations, provenant de 671 fournisseurs sur 81 bourses cotées dans 64 pays à fin décembre.

Décembre 2022 a été un mois positif en matière de souscriptions nettes avec 69 milliards au niveau mondial, mais les encours ont baissé de 2,7% par rapport à fin novembre 2022.

Par zone géographique, les Etats-Unis sont évidemment toujours à la pointe en raison de la taille de leur marché. La collecte nette annuelle s'y est élevée sur l'année à 607 milliards de dollars soit plus de 70% de la collecte mondiale. Avec 6.710 milliards de dollars d'encours, leur marché représentait 72% du segment mondial des ETF fin 2022. En décembre, la collecte s'est affichée positive de 45 milliards de dollars.

Par classe d'actifs, les ETF/ETP actions ont enregistré les plus importantes souscriptions mondiales sur l'année. La collecte nette pour 2022 s'est en effet élevée à 479,59 milliards de dollars, soit presque deux fois moins que les 909,35 milliards de dollars d'entrées nettes enregistrées par les produits actions en 2021, indique encore ETFGI.

Les ETF/ETP obligataires ont recueilli 238,21 milliards de dollars de souscriptions nettes, quasiment au même niveau qu'en 2021.

Les ETF/ETP de matières premières ont enregistré des sorties nettes de 16,38 milliards de dollars en 2022, soit plus que les sorties nettes de 10,18 milliards de dollars enregistrées par les produits de matières premières en 2021.

Enfin, les ETF/ETP gérés de manière active ont attiré des flux nets de 121,91 milliards de dollars sur l'année, inférieurs aux 131,08 milliards de dollars enregistrés en 2021.

Coté produits, l'ETF qui a recueilli le plus grand flux net individuel en 2022 au niveau mondial est le iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), avec 2,78 milliards de dollars, suivi du Vanguard Total Stock Market (VTI), avec 2,53 milliards de dollars, selon les données d'ETFGI. Ces deux fonds sont basés aux États-Unis.