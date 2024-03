Les ETF Ucits obligataires ont collecté 2,6 milliards d'euros en février (Amundi)

Les investisseurs ont privilégié à la fois les obligations souveraines et obligations d'entreprises offrant des maturités courtes, avec notamment 0,9 milliard d'euros aux obligations souveraines libellées en dollars américains et 0,4 milliard d'euros alloué aux obligations d'entreprises libellées en euros.

Si les souscriptions en obligations souveraines libellées en dollars américains ont atteint 0,7 milliard, les obligations d'entreprises libellées en euros ont affiché une décollecte de 1 milliard. "Ces flux sortants semblent traduire le sentiment d'incertitude des investisseurs quant à la trajectoire future des taux d'intérêt européens et au calendrier de la première baisse des taux", explique Amundi.

(AOF) - Les ETF UCITS obligataires ont collecté 2,6 milliards d’euros en février, selon les données d’Amundi Asset Management. Sur la même période, les ETF Ucits actions ont attiré 13,8 milliards d'euros. Le gestionnaire d’actifs précise que les expositions aux obligations souveraines et aux obligations aggregate, combinant obligations d’entreprises et d’Etats, ont chacune attiré 1 milliard d’euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.