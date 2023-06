- C’est une nette préférence des investisseurs pour le marché obligataire qui se lit dans les chiffres de collecte des ETF européens sur le mois de mai. Selon Trackinsight, les véhicules adossés à des indices obligataires ont attiré 4,9 milliards d’euros sur la période, contre seulement 1,9 milliard pour les ETF actions. En avril déjà, ils avaient dominé les flux mais l’écart entre les deux grandes classes d’actifs était plus resserré (6,4 milliards pour les ETF obligataires contre 4,3 milliards pour les actions).La semaine dernière, les véhicules actions ont même enregistré des sorties de 173 millions d’euros, contre des souscriptions de 887 millions pour le fixed income. À noter toutefois que la semaine a été coupée en deux : sur les trois derniers jours de mai, la décollecte des actions a atteint 727 millions d’euros, avant de se redresser rapidement et d’engranger 554 millions de flux positifs entre jeudi et vendredi. Deux journées qui pourraient laisser augurer un mois de juin plus porteur pour les fonds cotés actions, dont les performances sont dopées par le rebond des valeurs technologiques.

Séverine Leboucher