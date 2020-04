Les ETF devraient sortir gagnants de la crise, estime iShares

(NEWSManagers.com) -

" A chaque fois qu' il y a eu des périodes de tensions, les ETF ont été plébiscités par les investisseurs et l' adoption de cet outil a été plus importante qu' avant lors du rebond des marchés " , a observé Arnaud Gihan, responsable iShares France, lors d' une conférence web mercredi 15 avril.

Et la crise que nous vivons actuellement, qui a été provoquée par la pandémie du coronavirus, ne devrait pas faire exception, selon le représentant du plus gros fournisseur d'ETF au monde, marque commerciale de BlackRock pour les ETF.

" La crise ne pourra que renforcer l' intérêt pour les ETF et ETP. Cette opinion se fonde sur l' observation des effets de la crise 2008, qui avait conduit à un recours plus important à cet outil qui permet d' avoir une exposition immédiate à une classe d' actifs et de vendre cette exposition rapidement " , détaille-t-il.

En mars, en dépit d' une volatilité élevée, les flux sur les ETF et ETP à l' échelle mondiale sont restés positifs à hauteur de 17,2 milliards de dollars, illustre Arnaud Gihan. Cette collecte masque des réallocations assez fortes, nuance-t-il. Ainsi, les ETF et ETP obligataires ont vu sortir 34 milliards de dollars, tandis que les ETF et ETP actions ont engrangé 35 milliards de dollars. Les ETP matières premières ont quant à eux drainé 11,7 milliards de dollars, soit leur plus forte collecte mensuelle.

La crise devrait aussi renforcer l' intérêt pour les ETP et ETF gérés selon des critères responsables (ESG), un mouvement qui a d' ailleurs déjà commencé. En février, 23,5 milliards de dollars de flux positifs ont été enregistrés sur l' ESG et en mars, 14,6 milliards de flux positifs ont été enregistrés. Lorsqu' ils reviennent sur les marchés, les investisseurs qui sont sortis privilégient une exposition intégrant des critères ESG. " Les réallocations devraient clairement favoriser l' ESG " , estime Arnaud Gihan.

Les chiffres sont cependant beaucoup moins réjouissants si on s'en tient au niveau européen. Le cabinet de recherche indépendant Morningstar avait ainsi calculé que le marché européen des ETF avait connu des rachats record de 21,9 milliards d'euros en mars 2020.