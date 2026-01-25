Les États-Unis vont injecter 1,6 milliard de dollars dans une entreprise d'extraction de terres rares pour une participation de 10 %, selon le FT

Les États-Unis prévoient d'injecter 1,6 milliard de dollars dans la société minière USA Rare Earth

USAR.O , basée dans l'Oklahoma, et recevront une participation de 10 % dans la société, a rapporté le Financial Times samedi, citant des personnes familières avec le dossier.

L'investissement du gouvernement et un accord de financement privé séparé d'un milliard de dollars devraient être annoncés lundi, selon le rapport.

La Maison Blanche et USA Rare Earth n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Le gouvernement recevra 16,1 millions d'actions de la société de terres rares, ainsi que des bons de souscription pour 17,6 millions d'actions supplémentaires, toutes deux au prix de 17,17 dollars, selon le rapport.

En décembre dernier, Washington a déclaré qu'il prévoyait de conclure d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain afin d'accroître la production nationale de lithium, de terres rares et d'autres minéraux utilisés pour la défense nationale et de moins dépendre de la Chine, qui a utilisé ses prouesses en matière de minéraux comme levier dans les négociations commerciales.

L'année dernière, l'administration a pris des participations dans MP Materials MP.N , Lithium Americas

LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO .

L'accord avec USA Rare Earth était "axé sur la relocalisation de minéraux critiques et stratégiques essentiels à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et à la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré un fonctionnaire du bureau CHIPS du ministère américain du commerce, selon le FT, qui fournit des incitations à l'investissement et à l'équipement aux États-Unis.

La société a également fait appel à Cantor Fitzgerald, une banque d'investissement et une société de courtage présidée par Brandon Lutnick, le fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, pour diriger les efforts visant à lever plus d'un milliard de dollars de capitaux frais, selon le FT.

USA Rare Earth a développé une mine à Sierra Blanca, au Texas, et une usine de fabrication de néo-aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être commercialisée au cours du premier semestre 2026.

L'entreprise, dont la capitalisation boursière s'élève à 3,45 milliards de dollars, s'est imposée comme l'un des plus grands fabricants américains de néo-aimants.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.