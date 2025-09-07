Les États-Unis vont cibler d'autres entreprises après le raid sur Hyundai, selon un haut fonctionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ted Hesson

L'administration du président Donald Trump prévoit de cibler davantage d'entreprises pour l'application des lois sur l'immigration après qu'un raid sur un site de Hyundai en Géorgie a conduit à des centaines d'arrestations, a déclaré dimanche un haut responsable de la Maison Blanche.

S'exprimant lors de l'émission "State of the Union" de CNN, le tsar des frontières de la Maison Blanche, Tom Homan, a déclaré que l'administration allait intensifier l'attention portée aux lieux de travail.

"Nous allons multiplier les opérations de contrôle sur les lieux de travail", a déclaré Tom Homan. "Personne n'embauche un étranger en situation irrégulière par bonté d'âme." Ils les embauchent parce qu'ils peuvent les faire travailler plus dur, les payer moins cher et réduire la concurrence qui embauche des citoyens américains.

Les opposants aux mesures de répression de M. Trump et certains groupes d'entreprises affirment que les principales industries américaines - notamment l'agriculture , l'hôtellerie et la transformation de la viande - dépendent d'immigrants sans statut légal.

Les services américains de l'immigration ont arrêté 475 personnes, dont la plupart étaient des ressortissants sud-coréens, pour des infractions à la législation sur l'immigration lors de la descente effectuée jeudi dans les locaux de Hyundai. Le gouvernement sud-coréen a déclaré dimanche que les travailleurs seraient renvoyés une fois les procédures administratives terminées.

Le ministère américain de la sécurité intérieure n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un responsable du service américain de l'immigration et des douanes a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi que certaines des personnes arrêtées dans l'établissement avaient franchi la frontière illégalement et étaient restées au-delà de la durée de validité de leur visa. Un autre responsable de l'ICE a déclaré à Reuters que de nombreuses personnes possédaient un visa de touriste ou de voyageur d'affaires ne comportant pas de permis de travail.

Les arrestations en Géorgie font suite à une rhétorique plus dure de la part de Trump sur l'immigration illégale. Depuis des semaines, M. Trump et ses hauts fonctionnaires ont suggéré que l'administration pourrait envoyer des troupes de la Garde nationale et des agents fédéraux à Chicago pour lutter contre la criminalité et l'immigration.

Dans un post de Truth Social samedi, M. Trump a publié un mème basé sur le film de 1979 sur la guerre du Viêt Nam "Apocalypse Now", qui montrait une image de l'horizon de Chicago avec des flammes et des hélicoptères, rappelant l'attaque mortelle par hélicoptère d'un village vietnamien dans le film.

Sur CNN, M. Homan a défendu le mème, qui a été fortement critiqué par les habitants de Chicago et d'autres personnes pour son imagerie guerrière et sa suggestion que la ville est une cible militaire. Il a déclaré qu'il était sorti de son contexte et que l'administration Trump ne faisait la guerre qu'aux criminels et à ceux qui violaient les lois sur l'immigration.