Les États-Unis vont bloquer la vente des puces d'IA 'à échelle réduite' de Nvidia à la Chine, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 7 à 10 concernant les centres de données chinois)

La Maison Blanche a informé d'autres agences fédérales qu'elle n'autorisera pas Nvidia NVDA.O à vendre ses dernières puces d'intelligence artificielle à échelle réduite à la Chine, a rapporté The Information jeudi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Nvidia a fourni des échantillons de la puce à plusieurs de ses clients chinois, selon le rapport.

La puce, connue sous le nom de B30A, peut être utilisée pour former de grands modèles de langage lorsqu'elle est agencée efficacement en grandes grappes, une capacité dont de nombreuses entreprises chinoises ont besoin, a ajouté le rapport.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait « aucune part dans le marché hautement compétitif de l'informatique des centres de données en Chine, et nous ne l'incluons pas dans nos prévisions ».

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Nvidia travaille à la modification de la conception du B30A dans l'espoir que l'administration américaine revienne sur sa position, selon le rapport de The Information, citant deux employés de l'entreprise.

Cependant, la société californienne a également été confrontée à des vents contraires en matière de réglementation en Chine.

Pékin a récemment publié des directives exigeant que tous les nouveaux projets de centres de données bénéficiant d'un financement de l'État n'utilisent que des puces développées dans le pays, a rapporté Reuters mercredi, citant des sources familières avec le sujet.

Les centres de données dont la construction est achevée à moins de 30 % devront retirer toutes les puces étrangères installées ou annuler les projets d'achat, tandis que les projets plus avancés seront examinés au cas par cas, ont ajouté les sources.

Les directives excluent effectivement Nvidia et ses puces d'IA d'un segment de marché lucratif, y compris les modèles avancés soumis aux contrôles d'exportation américains qui sont néanmoins disponibles en Chine par le biais de canaux du marché gris.