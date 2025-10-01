Les États-Unis vont autoriser les Sud-Coréens à travailler sur des sites avec des visas temporaires, mais une solution claire reste à trouver

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Sud-Coréens obtiennent l'assurance que les travailleurs sont autorisés à installer des équipements et à en assurer l'entretien aux États-Unis grâce à des visas temporaires

Les États-Unis répètent les obstacles juridiques à un changement fondamental pour un meilleur accès pour les Sud-Coréens

Les États-Unis s'engagent dans un partenariat d'investissement, déclare le vice-secrétaire d'État Landau

Les États-Unis ont accepté d'autoriser les Sud-Coréens à travailler sur les équipements des sites d'investissement américains dans le cadre des visas temporaires existants et d'ouvrir de nouvelles voies pour aider leur allié à envoyer des travailleurs pour y faire des affaires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Séoul mercredi.

Toutefois, lors d'une réunion du groupe de travail, les responsables américains n'ont pas apporté de nouvelles réponses aux arguments de la Corée du Sud en faveur d'un accès plus large aux visas américains pour les travailleurs spécialisés, bien qu'ils aient réaffirmé leur engagement à faire progresser le commerce et le partenariat d'investissement, a déclaré le ministère.

Le groupe de travail a été créé à la suite d'un raid massif des services d'immigration dans une usine de batteries automobiles de Hyundai Motor 005380.KS en construction dans l'État américain de Géorgie en septembre, où des centaines de travailleurs sud-coréens ont été arrêtés.

Ces arrestations, qui ont stupéfié le gouvernement et l'opinion publique sud-coréens, ont mis en évidence le manque d'accès à la catégorie de visas américains appropriée pour les travailleurs sud-coréens spécialisés nécessaires sur les sites d'investissement.

La partie américaine, composée de représentants des départements d'État, de la sécurité intérieure et du commerce, a précisé que les travailleurs sud-coréens peuvent installer, entretenir et réparer les équipements nécessaires dans le cadre des investissements des entreprises sud-coréennes aux États-Unis, en utilisant le programme d'exemption de visa ESTA et les visas temporaires B-1 , a déclaré le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

"La clarification sur les visas B-1 confirme essentiellement la voie que nous utilisions déjà pour les missions à court terme de moins de six mois, telles que l'installation d'équipements", a déclaré à Reuters Mira B. Park, responsable du département de l 'immigration à la Visa Service Company.

"Toutefois, dans la pratique, même avec un visa délivré en bonne et due forme par un consulat américain et accompagné des documents appropriés, nous continuons à voir des cas où les travailleurs se voient refuser l'entrée au port d'entrée... Cela dit, cette mesure ne résout pas le problème de fond", a-t-elle ajouté.

Une nouvelle section consacrée aux visas liés aux entreprises sud-coréennes sera mise en place à l'ambassade des États-Unis à Séoul et les services d'immigration américains ouvriront un nouveau canal avec les missions sud-coréennes afin de mieux coordonner les questions relatives aux visas, selon le ministère des affaires étrangères.

Cette mesure peut constituer une solution à court terme aux problèmes de visas, mais les États-Unis doivent créer un nouveau type de visa ou augmenter les quotas de visas pour les travailleurs qualifiés en Corée, a déclaré Park Tae-sung, vice-président de l'Association coréenne de l'industrie des batteries, dont les entreprises membres comprennent LG Energy Solution.

"Cela permettrait d'atténuer l'incertitude concernant l'entrée des travailleurs aux États-Unis et leurs craintes de se voir refuser l'entrée aux États-Unis dans les aéroports américains", a déclaré M. Park à Reuters.

LG Energy Solution 373220.KS , qui a suspendu les travaux de son usine de Géorgie avec Hyundai après le raid de septembre, a déclaré: "Nous sommes reconnaissants au gouvernement pour son soutien rapide, et nous allons nous préparer minutieusement et travailler dur pour normaliser la construction et l'exploitation de nos usines aux États-Unis".

CONTRAINTES JURIDIQUES

Les fonctionnaires américains ont déclaré qu'un changement plus fondamental des systèmes de visa américains pour répondre à la demande de Séoul d'un accès plus clair et plus certain pour ses travailleurs spécialisés se heurtait à des "contraintes législatives pratiques", a déclaré le ministère sud-coréen.

La Corée du Sud fait pression depuis des années en faveur d'un projet de loi qui créerait ou étendrait les catégories de visas afin d'accueillir les ressortissants sud-coréens qualifiés qui ont besoin de se rendre aux États-Unis.

Ce projet de loi a eu du mal à passer au Congrès car les visas sont liés à l'immigration, l'un des sujets les plus sensibles aux États-Unis, selon le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

Le vice-secrétaire d'État américain Christopher Landau a souligné le "rôle essentiel" des travailleurs qualifiés des entreprises sud-coréennes qui investissent aux États-Unis lors de la première réunion du groupe à Washington, a indiqué séparément le département d'État.

Les États-Unis se sont engagés à encourager les investissements des entreprises sud-coréennes, qui sont l'un des principaux investisseurs étrangers dans le pays, a déclaré le département.

Les États-Unis travaillent avec Séoul sur "le traitement des visas appropriés pour les visiteurs qualifiés de la Corée du Sud afin qu'ils puissent continuer à investir en Amérique, en conformité avec les lois américaines", a-t-il déclaré dans un communiqué, en référence à la Corée du Sud.

Le groupe de travail tiendra d'autres réunions, a indiqué le ministère sud-coréen des affaires étrangères.