Les États-Unis subissent une deuxième journée de réduction des vols alors que le shutdown s'éternise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes et les voyageurs américains ont dû faire face à une deuxième journée de réduction des vols à travers le pays samedi, alors que la fermeture du gouvernement devrait entraîner davantage d'annulations dans les jours à venir.

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols samedi dans 40 grands aéroports en raison de la fermeture du gouvernement. Les réductions passeront à 6 % mardi , puis à 10 % le 14 novembre.

Les réductions, qui ont commencé à 6 heures ET (1100 GMT) vendredi, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines

UAL.O .

Les compagnies aériennes supprimeront moins de vols samedi que vendredi en raison d'un volume global plus faible. United supprimera 168 vols, contre 184 vendredi, tandis que Southwest annulera un peu moins de 100 vols, contre 120.

Au cours des 39 jours de fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans rémunération, ce qui a entraîné une augmentation de l'absentéisme. De nombreux contrôleurs aériens ont été informés jeudi qu'ils ne recevraient aucune rémunération pour une deuxième période de paie la semaine prochaine.

L'administration Trump a accentué la pression sur les démocrates du Congrès pour qu'ils acceptent un plan républicain de financement du gouvernement fédéral, qui permettrait sa réouverture.

Elle a notamment agité le spectre de perturbations dramatiques du trafic aérien. Les démocrates affirment que les républicains sont responsables de la fermeture du gouvernement parce qu'ils refusent de négocier la prolongation des subventions à l'assurance maladie.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il était possible qu ' il demande une réduction de 20 % du trafic aérien si la situation s'aggravait et si davantage de contrôleurs ne se présentaient pas au travail.

"J'évalue les données", a déclaré Sean Duffy. "Nous prendrons des décisions en fonction de ce que nous verrons dans l'espace aérien."

Outre les annulations, les absences des contrôleurs aériens vendredi ont contraint la FAA à retarder des centaines de vols dans dix aéroports, dont Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington et Newark. Plus de 5 600 vols ont été retardés vendredi.

En début de semaine, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs ne se présentaient pas au travail un jour donné.