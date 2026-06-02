Les États-Unis sélectionnent des projets liés aux terres rares en Louisiane et en Oklahoma pour un financement de 134 millions de dollars

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Le ministère américain de l'Énergie a annoncé mardi avoir sélectionné des projets en Louisiane et en Oklahoma pour un financement de 134 millions de dollars destiné à l'extraction d'éléments de terres rares à partir de flux de déchets.

Washington s'efforce d'accroître la production nationale de minéraux critiques et de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares.

* Ce financement comprend environ 67 millions de dollars destinés à un projet mené par la Colorado School of Mines et ElementUSA visant à construire une usine en Louisiane qui extraira et raffinera des terres rares à partir de résidus de bauxite.

* L'usine devrait tester le procédé à l'échelle commerciale et produire entre 150 et 1 000 tonnes de terres rares par an à partir de résidus miniers.

* Le DOE a également sélectionné un projet de Phoenix Tailings visant à construire une usine de démonstration en Oklahoma, en partenariat avec le Massachusetts Institute of Technology, afin de convertir des déchets industriels en métaux de terres rares de haute pureté et d'établir une nouvelle filière d'approvisionnement nationale.

* En mai, l'agence avait sélectionné USA Rare Earth

USAR.O , un fabricant d'aimants à terres rares, pour recevoir jusqu'à 19,3 millions de dollars dans le cadre d'un projet pilote de traitement des terres rares visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales.