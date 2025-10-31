Les États-Unis s'attendent à de nouvelles perturbations des vols alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 31e journée

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à de nouveaux retards de vols dans les jours à venir, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 31e journée.

"Ce week-end et la semaine suivante, je pense que l'espace aérien sera encore plus perturbé", a déclaré M. Duffy lors de l'émission "America's Newsroom" diffusée sur Fox News Jeudi, des vols ont été interrompus dans les aéroports d'Orlando, de Dallas/Fort Worth et de Washington, en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens. Le shutdown a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.