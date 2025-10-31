 Aller au contenu principal
Les États-Unis s'attendent à de nouvelles perturbations des vols alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 31e journée
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à de nouveaux retards de vols dans les jours à venir, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 31e journée.

"Ce week-end et la semaine suivante, je pense que l'espace aérien sera encore plus perturbé", a déclaré M. Duffy lors de l'émission "America's Newsroom" diffusée sur Fox News Jeudi, des vols ont été interrompus dans les aéroports d'Orlando, de Dallas/Fort Worth et de Washington, en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens. Le shutdown a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,8818 USD NASDAQ +0,80%
DELTA AIR LINES
57,020 USD NYSE -0,16%
SOUTHWEST AIRLIN
30,085 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
94,2700 USD NASDAQ +0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

