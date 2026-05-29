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Les États-Unis s'apprêtent à vendre des avions de transport militaire C-130 au Vietnam, selon un membre du Congrès
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis s'apprêtent à effectuer leur première vente militaire à l'étranger de trois avions de transport militaire C-130 Hercules de Lockheed Martin

LMT.N au Vietnam, a déclaré le législateur américain Michael Baumgartner.

* Michael Baumgartner a qualifié cette initiative de « développement très important » dans un message publié sur X, ajoutant dans un autre message qu'un partenariat stratégique solide et croissant entre les États-Unis et le Vietnam est essentiel pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique.

* Reuters a rapporté que les deux pays avaient discuté de la vente de ces avions.

* Lockheed Martin LMT.N , le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le département d'État américain n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Le C-130 peut transporter des soldats, du matériel militaire et d'autres fournitures, et il renforcerait les capacités de défense vietnamiennes à un moment où les tensions frontalières s'intensifient en mer de Chine méridionale avec la Chine et d'autres pays de la région.

* Les exportations américaines de matériel de défense vers le Vietnam sont restées limitées depuis la levée de l'embargo en 2016, et concernent principalement des navires de garde-côtes et des avions d'entraînement. Les préoccupations liées aux coûts, aux autorisations gouvernementales et à la compatibilité avec l'équipement militaire existant ont jusqu'à présent ralenti ces transactions.

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