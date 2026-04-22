Les États-Unis s'apprêtent à reclasser la marijuana dès mercredi, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une hausse des actions dans le titre et le paragraphe 6)

L'administration américaine devrait prendre des mesures pour reclasser la marijuana dès mercredi, a rapporté Axios, citant un fonctionnaire familier de la question, ce qui a fait grimper les actions américaines des entreprises liées au cannabis. La décision de reclasser la marijuana représenterait l'un des changements les plus importants de la politique fédérale en matière de marijuana depuis des décennies, en supprimant les obstacles à la recherche sur les cas d'utilisation potentiels de la drogue.

En décembre, le président américain Donald Trump a signé un décret ordonnant l'assouplissement de la réglementation fédérale sur la marijuana, ouvrant la voie à la reclassification.

Cette mesure pourrait permettre à la plante psychoactive de figurer sur la liste des drogues moins dangereuses, au même titre que les analgésiques courants, la kétamine et la testostérone.

Elle pourrait également remodeler l'industrie du cannabis en réduisant les charges fiscales et en permettant aux entreprises d'obtenir plus facilement des financements, ce qui profiterait à des sociétés telles que Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands

TLRY.TO et Trulieve Cannabis TRUL.CD .

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Canopy ont bondi de 23 %, tandis que celles de Tilray ont augmenté de 15 % à la suite du rapport d'Axios.

Le ministère de la justice et sa Drug Enforcement Administration n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La décision de reclasser la marijuana appartient à la DEA.

La marijuana est la drogue illicite la plus consommée dans le monde et aux États-Unis. Près d'un habitant des États-Unis sur cinq en consomme chaque année, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), a rapporté Reuters en décembre.