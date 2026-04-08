Les États-Unis s'apprêtent à assouplir les limites de puissance imposées à la large bande dans l'espace

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(Ajoute des détails sur la proposition, le contexte du paragraphe 3) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) devrait approuver ce mois-ci des révisions de règles visant à assouplir les limites de puissance imposées à l'utilisation du spectre satellitaire, ce qui donnerait un coup de pouce important aux services à large bande basés dans l'espace, tels que Starlink de SpaceX.

La FCC a annoncé mercredi qu'elle voterait le 30 avril sur une mesure autorisant une utilisation plus large et plus intensive du spectre sans fil pour les activités spatiales, ce qui pourrait générer 2 milliards de dollars de retombées économiques grâce à l'utilisation accrue du haut débit.

Les règles existantes, approuvées dans les années 1990, limitent l'utilisation de l'énergie par Starlink et d'autres systèmes. La FCC a déclaré que les révisions proposées pourraient multiplier par sept la capacité des services spatiaux à large bande, ce qui permettrait d'atteindre des vitesses plus élevées, de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité.

Les règles révisées permettraient aux utilisateurs des zones rurales et isolées de recevoir les services spatiaux à large bande les plus rapides, selon la Commission.

"En abandonnant les réglementations sur les satellites du siècle dernier, nous pourrions obtenir des milliards de dollars de bénéfices pour l'économie américaine et des vitesses de haut débit plusieurs fois supérieures à ce qui est disponible aujourd'hui", a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr.

SpaceX a déposé une pétition en août 2024 pour demander des changements de règles et a déclaré à la FCC le mois dernier que les règles actuelles "restreignent de manière significative les systèmes satellitaires de la prochaine génération, imposant des contraintes massives et inutiles qui nuisent directement aux millions de consommateurs qui dépendent de ces systèmes pour le haut débit."

Les opérateurs américains de satellites Viasat et DirecTV ont tous deux soulevé des objections quant à la modification des règles, craignant des interférences avec leurs satellites dues à des niveaux de puissance plus élevés.

En janvier, la FCC a approuvé la demande de SpaceX de déployer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération supplémentaires, qui permettraient d'offrir une connectivité directe aux cellules en dehors des États-Unis et une couverture supplémentaire du territoire américain. Cela permettrait d'offrir des services mobiles de nouvelle génération ainsi que des vitesses d'accès à l'internet pouvant atteindre 1 gigabit par seconde.

SpaceX est devenu le plus grand opérateur de satellites au monde grâce à Starlink, un réseau d'un peu plus de 10 000 satellites qui transmettent l'internet à large bande aux consommateurs, aux gouvernements et aux entreprises.