Les États-Unis renoncent à l'amende de 11 millions de dollars imposée à Southwest Airlines à la suite de la débâcle de 2022

L'administration Trump a déclaré samedi qu'elle renoncerait à une amende de 11 millions de dollars imposée à Southwest Airlines LUV.N dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars concernant l'effondrement du transporteur en décembre 2022 au cours d'une période de voyage de vacances très fréquentée.

En décembre 2023, Southwest a accepté de payer une amende de 35 millions de dollars et de fournir 90 millions de dollars sur trois ans en bons de voyage de 75 dollars ou plus aux passagers retardés d'au moins trois heures pour atteindre leur destination finale en raison d'un problème ou d'une annulation causés par la compagnie aérienne et liés à sa gestion de la débâcle qui a bloqué plus de 2 millions de passagers.

Dans un ordre écrit, le ministère américain des transports a cité la décision de Southwest d'investir plus d'un milliard de dollars dans ses opérations depuis l'effondrement de 2022 pour justifier sa décision de renoncer aux 11 millions de dollars restants de l'amende imposée par l'administration du président Joe Biden, qui devait être payée à la fin du mois de janvier.

L'USDOT a déclaré que cette approche était dans l'intérêt du public "car elle incite les compagnies aériennes à investir dans l'amélioration de leurs opérations et de leur résilience, ce qui profite directement aux consommateurs".

Southwest a salué la décision, déclarant qu'au cours des deux dernières années, elle a réussi à effectuer un redressement opérationnel qui s'est traduit par « des performances de ponctualité et un pourcentage de vols terminés sans annulations les plus élevés du secteur ».

Sous la présidence de Donald Trump, l'USDOT s'est efforcé de revenir sur certaines initiatives de protection des consommateurs dans le domaine de l'aviation annoncées par l'administration Biden.

En décembre 2024, sous Biden, l'USDOT a sollicité les commentaires du public sur la rédaction de règles pour exiger que les compagnies aériennes versent une compensation en espèces aux passagers lorsque les perturbations de vol sont causées par les transporteurs - un mouvement que le département a depuis déclaré qu'il abandonnerait.

En mai, l'USDOT a abandonné une action en justice intentée par l'administration Biden dans les derniers jours de son mandat, qui accusait Southwest d'exploiter illégalement des vols chroniquement retardés.

Southwest avait rejeté ces accusations, affirmant que les vols avaient eu lieu des années auparavant, alors que le secteur était confronté à des défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19, et qu'ils étaient souvent retardés pour des raisons indépendantes de la volonté de Southwest.