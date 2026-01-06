Les États-Unis réduisent leur recommandation générale pour quatre vaccins infantiles, dont le vaccin antigrippal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis abandonnent les recommandations concernant les vaccins pour enfants contre la grippe, le rotavirus, le méningocoque et l'hépatite A

*

Les CDC conseillent aux parents de consulter leurs prestataires de soins de santé pour les quatre vaccins

*

Les autorités sanitaires affirment que tous les vaccins précédemment prévus dans le calendrier seront pris en charge par l'assurance

*

Le calendrier révisé a été publié sans consultation du groupe d'experts indépendants des CDC sur les vaccins

(Ajout des commentaires de Trump dans les paragraphes 5-6) par Ahmed Aboulenein et Michael Erman

Les États-Unis ont mis fin lundi à leur recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants doivent être vaccinés contre la grippe et trois autres maladies, un changement radical qui fait avancer l'un des objectifs à long terme du secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr.

Les experts en santé publique avertissent que ce dernier recul pourrait entraîner des hospitalisations et des décès évitables.

Cette mesure, qui supprime la recommandation relative au rotavirus, à la grippe, à la méningococcie et à l'hépatite A, et stipule que les parents doivent consulter les prestataires de soins de santé dans le cadre de ce que l'on appelle la prise de décision clinique partagée, a été approuvée par le directeur par intérim des centres de contrôle et de prévention des maladies, Jim O'Neill, sans l'examen habituel d'un expert extérieur à l'agence. Elle fait avancer la campagne de M. Kennedy visant à réduire les vaccinations des enfants.

Le mois dernier, le président Donald Trump a exhorté les États-Unis à "s'aligner sur les autres pays développés" en réduisant le nombre de vaccins administrés aux enfants.

M. Trump a déclaré que le nouveau calendrier était "ancré dans l'étalon-or de la science" et qu'il alignait les États-Unis sur les autres pays développés. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, le président a félicité Mme Kennedy et d'autres responsables de la santé pour ce changement.

"De nombreux Américains, en particulier les "mères MAHA", prient pour ces réformes de bon sens depuis de nombreuses années. Je vous remercie de l'attention que vous portez à cette question", a-t-il écrit, en référence au mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre l'Amérique saine) de M. Kennedy.

Mme Kennedy, éminente critique des vaccins, a déjà mené des actions visant à supprimer les recommandations universelles de vaccination des enfants contre le COVID-19 et l'hépatite B, en invoquant des liens avec l'autisme que les scientifiques ont démentis à maintes reprises.

LES ENFANTS AMÉRICAINS EN DANGER

Les experts en vaccins ont dénoncé les changements qui, selon eux, mettent en danger les enfants américains.

Le Dr Michael Osterholm, directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses de l'université du Minnesota, a déclaré qu'il aurait dû y avoir un débat public sur les risques et les avantages de l'impact potentiel de l'abandon des recommandations.

Le docteur Sean O'Leary, président de l'Académie américaine de pédiatrie, a déclaré que d'autres pays développés sont confrontés à des risques de maladie différents et disposent de systèmes de santé différents de ceux des États-Unis. Contrairement aux États-Unis, qui dépendent des soins de santé privés, la plupart des pays offrent des soins de santé universels de base financés par le gouvernement.

"Toute décision concernant le calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis devrait être fondée sur des preuves, la transparence et des processus scientifiques établis, et non sur des comparaisons qui négligent les différences essentielles entre les pays ou les systèmes de santé", a-t-il déclaré.

LA POLITIQUE DE VACCINATION DE 20 PAYS EST PRISE EN COMPTE

Pour ce changement de politique, deux hauts fonctionnaires du ministère de la santé et des services sociaux, Martin Kulldorff et Tracy Beth Hoeg, ont passé en revue les protocoles de vaccination de 20 autres pays développés - tous dotés d'un système de santé universel - et ont recommandé de modifier le calendrier américain, a indiqué l'agence.

Dans un rapport, le HHS écrit que le niveau de risque varie en fonction de la maladie et de l'enfant.

Les calendriers vaccinaux des 20 pays examinés montrent que le vaccin contre la grippe est recommandé universellement dans quatre pays et que le vaccin contre l'hépatite A n'est universel qu'en Grèce. Le vaccin contre le rotavirus est recommandé pour tous les enfants dans 17 des 20 pays et le vaccin contre les maladies méningococciques est recommandé dans 16 pays.

Chacun des quatre vaccins prévient des maladies qui étaient autrefois à l'origine d'hospitalisations inutiles et de décès chez les enfants, a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur à l'université de Georgetown et ancien responsable scientifique de la FDA.

Les vaccins contre la grippe peuvent aider à prévenir les décès pédiatriques dus à la grippe, qui ont tué 288 enfants au cours de la saison 2024-25, selon le CDC. L'hépatite A, qui infecte le foie, disparaît généralement d'elle-même, mais peut entraîner une hospitalisation et des lésions hépatiques à vie.

Le rotavirus, qui provoque de graves diarrhées et une déshydratation, envoyait autrefois des dizaines de milliers d'enfants à l'hôpital chaque année, mais les vaccins l'ont rendu extrêmement rare, selon M. Goodman.

Si la méningite, une infection bactérienne du cerveau, est rare chez les enfants, environ 15 % des personnes infectées ne réagissent pas aux antibiotiques et meurent. "Si l'on peut la prévenir en toute sécurité, c'est tout à fait logique

Les recommandations actualisées maintiennent les vaccinations pour 11 maladies, dont la rougeole, les oreillons et la varicelle, tout en classant les autres dans la catégorie des groupes à haut risque ou dans celle de la prise de décision partagée, a indiqué le ministère de la santé et des services sociaux.

Les compagnies d'assurance continueront à couvrir les frais de vaccination quelle que soit la catégorie, ont déclaré les hauts responsables du HHS lors d'une conférence de presse.

Le nouveau calendrier recommande également que les enfants américains reçoivent une seule dose de vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), plutôt que deux doses. Des études récentes ont conclu qu'une dose unique n'est pas inférieure à un cycle plus long et l'Organisation mondiale de la santé soutient également un calendrier à dose unique.

Merck MRK.N , qui fabrique Gardasil, le seul vaccin contre le papillomavirus approuvé aux États-Unis, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Le fabricant a déclaré qu'étant donné que la FDA américaine ne dispose pas de données suffisantes pour homologuer le vaccin en une seule dose, les recommandations du CDC devraient être conformes à l'approbation de l'agence.

Merck a enregistré 2,4 milliards de dollars de ventes de Gardasil aux États-Unis en 2024.