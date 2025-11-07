Les États-Unis préviennent qu'ils pourraient réduire de 20 % le nombre de vols si le shutdown se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FAA impose des réductions de 4 % vendredi

Les réductions concernent quelque 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes

Les vols internationaux ne sont pas concernés

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a averti vendredi que le gouvernement pourrait obliger les compagnies aériennes à réduire jusqu'à 20 % de leurs vols si le shutdown n'était pas levé, alors que les compagnies aériennes américaines se sont efforcées vendredi de procéder à des réductions sans précédent imposées par le gouvernement.

L'Administration fédérale de l'aviation a imposé vendredi aux compagnies aériennes de réduire de 4 % les vols dans 40 grands aéroports en raison d'une fermeture record du gouvernement, avant que ce chiffre ne passe à 10 % d'ici le 14 novembre.

Sean Duffy a déclaré aux journalistes qu'il était possible qu'il exige des réductions de 20 % plus tard. "J'évalue les données", a déclaré Duffy. "Nous allons prendre des décisions en fonction de ce que nous voyons dans l'espace aérien."

Les réductions, qui ont commencé à 6h00 ET (1100 GMT), concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines - et devraient passer à 6 % mardi, puis à 10 % d'ici le 14 novembre si le shutdown n'est pas levé.

Les réductions ne s'appliquent pas aux vols internationaux.

Par ailleurs, les absences des contrôleurs aériens vendredi ont contraint la Federal Aviation Administration à retarder des centaines de vols dans neuf aéroports, notamment à Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington et Newark. À 14h00 ET, plus de 2 600 vols avaient été retardés.

DE NOUVELLES RÉDUCTIONS SERAIENT "PROBLÉMATIQUES", SELON AMERICAN AIRLINES

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, ne s'attend pas à des perturbations importantes pour les clients à la suite des premières réductions de vols ordonnées par le gouvernement , a-t-il déclaré vendredi, avertissant qu'une augmentation des réductions serait "problématique".

"Ce niveau d'annulation va augmenter au fil du temps et c'est quelque chose qui va poser problème", a déclaré Isom à CNBC.

American a déclaré à Reuters que les 220 vols annulés vendredi avaient affecté 12 000 passagers et que la majorité d'entre eux avaient été relogés dans les heures qui ont suivi.

Les réductions seront moins importantes au cours du week-end, car le nombre de vols programmés diminue.

United Airlines UAL.O a déclaré que la moitié de ses clients concernés ont pu être replacés dans les quatre heures suivant leur heure de départ initiale. United, qui a annulé 184 vols vendredi, en supprimera 168 samedi et 158 dimanche.

Mercredi, Duffy avait annoncé son intention de supprimer 10 % des vols à partir de vendredi, mais il a déclaré vendredi que "l'équipe de sécurité a estimé que cela pourrait être encore plus perturbant" et qu'il avait préféré les supprimer progressivement à partir de 4 %.

Duffy a expliqué que les données relatives à la sécurité étaient à l'origine de cette décision, notamment les incidents liés au non-respect de l'espacement entre les avions et les incursions au sol.

"Nous avons reçu davantage de plaintes de la part de pilotes qui nous ont dit que le contrôleur était moins réceptif ou que les contrôleurs semblaient plus stressés", a déclaré Duffy. "Les chiffres vont dans la mauvaise direction."

La FAA n'a publié la liste des aéroports concernés qu'à 19h30 ET jeudi, soit moins de 12 heures avant l'entrée en vigueur des réductions, et a largement rejeté les préoccupations exprimées par les compagnies aériennes après avoir reçu un projet d'ordonnance.

Les compagnies aériennes ont également dû faire face aux retombées des absences continues des contrôleurs aériens, alors que la FAA ralentit les vols pour remédier aux problèmes de personnel. En début de semaine, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs ne se présentaient pas au travail un jour donné.

Au cours des 38 jours de fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

Vendredi, la FAA a retardé les vols dans six aéroports en raison d'une augmentation des absences des contrôleurs aériens.

La FAA restreint également les lancements spatiaux.

Elle a également prévenu qu'elle pourrait rejeter des réductions spécifiques si elles avaient un impact disproportionné sur certaines communautés et qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 10 % des vols de l'aviation générale dans les aéroports à fort trafic si des problèmes de personnel se posaient.