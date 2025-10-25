Les États-Unis ordonnent qu'une partie de la centrale électrique de Talen, dans le Maryland, reste ouverte jusqu'à la fin de 2025

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a pris vendredi un arrêté autorisant une partie de la centrale au fioul Wagner de Talen TLN.O dans le Maryland à rester ouverte jusqu'à la fin de 2025, affirmant que cela renforcerait la fiabilité du réseau.

Le président Donald Trump a déclaré une "urgence énergétique" dès le premier jour de son second mandat. Mais il a pris une série de mesures pour réduire les allègements fiscaux et autres aides aux énergies renouvelables et a favorisé les combustibles fossiles.