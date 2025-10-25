 Aller au contenu principal
Les États-Unis ordonnent qu'une partie de la centrale électrique de Talen, dans le Maryland, fonctionne au-delà des limites fixées jusqu'à la fin de 2025
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 03:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de la justification du département américain de l'énergie pour l'émission de l'ordre, paragraphe quatre)

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a pris vendredi un arrêté autorisant une partie de la centrale au fioul Wagner de Talen TLN.O dans le Maryland à fonctionner au-delà des limites jusqu'à la fin de 2025, affirmant que cela renforcerait la fiabilité du réseau.

Le président Donald Trump a déclaré une "urgence énergétique" dès le premier jour de son second mandat. Mais il a pris une série de mesures visant à réduire les allègements fiscaux et autres aides en faveur des énergies renouvelables et a favorisé l'utilisation de combustibles fossiles dans les centrales électriques vieillissantes .

En juillet, M. Wright a accédé à une demande du gestionnaire du réseau régional PJM Interconnection, qui souhaitait que l'unité de près de 400 mégawatts fonctionne au-delà des limites fixées. Il s'agit de l'une des nombreuses unités de Wagner qui devaient fermer définitivement en mai, avant que les autorités fédérales de régulation de l'énergie n'approuvent son maintien en service jusqu'en 2029.

Le département de l'énergie a déclaré vendredi que le "problème croissant d'adéquation des ressources" cité par PJM dans sa demande de juillet "existe toujours aujourd'hui"

M. Wright a également ordonné à une centrale au charbon du Michigan ( ) et à une centrale de Pennsylvanie fonctionnant au gaz naturel ou au pétrole de rester ouverte.

