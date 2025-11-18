Les États-Unis ont conclu un accord de défense avec les Saoudiens, déclare Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont conclu un accord de défense avec l'Arabie saoudite, a déclaré mardi le président Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.