Les États-Unis ne sont pas intéressés par la vente à la Chine de la puce d'IA avancée Blackwell de Nvidia pour le moment, selon la Maison Blanche

Les États-Unis ne sont pas intéressés par la vente à la Chine de la puce d'intelligence artificielle avancée de Nvidia NVDA.O , connue sous le nom de Blackwell, à l'heure actuelle, a déclaré la Maison Blanche mardi.
