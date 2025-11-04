 Aller au contenu principal
Les États-Unis ne sont pas intéressés par la vente à la Chine de la puce d'IA avancée Blackwell de Nvidia pour le moment, selon la Maison Blanche
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ne sont pas intéressés par la vente à la Chine de la puce d'intelligence artificielle avancée de Nvidia NVDA.O , connue sous le nom de Blackwell, à l'heure actuelle, a déclaré la Maison Blanche mardi.

