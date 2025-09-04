Les États-Unis n'exigeront pas des compagnies aériennes qu'elles dédommagent les consommateurs en cas de perturbation des vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a déclaré jeudi qu'elle n'exigerait pas des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs. En décembre, le ministère américain des Transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur le processus d'élaboration de règles pour savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer 200 à 300 dollars pour les retards intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus longs, ce qui a suscité de vives critiques de la part des compagnies aériennes américaines. La Maison Blanche a indiqué dans un document publié jeudi que l'USDOT prévoyait de retirer l'avis "conformément aux priorités du département et de l'administration."