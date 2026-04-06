Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur la fonction de conduite à distance de Tesla après des mises à jour logicielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'enquête, enquête distincte sur les infractions au code de la route aux paragraphes 1-3, 12-13) par David Shepardson et Akash Sriram

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré lundi qu'elle avait clos une enquête sur près de 2,6 millions de véhicules Tesla TSLA.O concernant une fonction permettant aux utilisateurs de déplacer les voitures à distance, après avoir constaté qu'elle n'était liée qu'à des incidents à faible vitesse.

L'agence a ouvert une enquête sur la fonction "Actually Smart Summon" au début de l'année 2025, après que plusieurs accidents aient été signalés. Ce système permet aux utilisateurs de déplacer des véhicules sur de courtes distances dans des parkings ou sur des terrains privés, à l'aide d'une application pour smartphone.

L'agence a conclu que la fonction était principalement liée à des incidents à faible vitesse entraînant des dommages matériels mineurs et a déclaré qu'elle disposait de rapports sur une centaine d'accidents, mais sans blessures ni décès.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La plupart des incidents signalés impliquent des véhicules qui heurtent des obstacles tels que des voitures garées, des portes de garage ou des portails, souvent au début d'une session Summon lorsque la visibilité ou la connaissance de la situation est limitée, a constaté la NHTSA.

Aucun incident n'a été signalé qui ait entraîné un accident grave, le déploiement d'un airbag ou le remorquage d'un véhicule, a précisé la NHTSA.

L'agence a déclaré que la faible fréquence et la gravité des incidents ne justifiaient pas de mesures supplémentaires.

Tesla a résolu les problèmes grâce à une série de mises à jour logicielles visant à améliorer la détection des obstacles, l'identification des blocages de caméra et la réaction du véhicule aux objets dynamiques tels que les barrières, a déclaré l'organisme de réglementation.

Les mises à jour visaient également à réduire les erreurs causées par des facteurs environnementaux tels que la neige ou la condensation qui affectent les caméras.

Le mois dernier, la NHTSA a fait passer une enquête sur le système de conduite autonome de Tesla à une "analyse technique", une étape plus avancée qui précède généralement un rappel potentiel, et a étendu l'examen à environ 3,2 millions de véhicules.

Les fonctions d'aide à la conduite et de conduite autonome de Tesla font toujours l'objet d'un examen réglementaire en raison de préoccupations concernant les accidents, les limites de la visibilité et la question de savoir si les systèmes avertissent les conducteurs de manière adéquate dans des conditions réelles.

En octobre, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,9 millions de véhicules équipés de son système Full Self-Driving à la suite de plus de 50 rapports d'infractions à la sécurité routière et d'une série d'accidents.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le système FSD avait "induit un comportement du véhicule qui violait les lois sur la sécurité routière". La NHTSA et Tesla ont tenu une série de réunions à ce sujet au cours des derniers mois.