Les États-Unis mettent en garde les compagnies aériennes contre les risques potentiels liés au survol du Venezuela
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Delta et d'informations complémentaires sur l'ordonnance de la FAA aux paragraphes 6 et 7) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a mis en garde vendredi les principales compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du Venezuela et les a invitées à faire preuve de prudence.

L'avis de la FAA cite "l'aggravation de la situation en matière de sécurité et l'intensification de l'activité militaire au Venezuela ou dans ses environs" et précise que les menaces pourraient constituer des risques pour les avions à toutes les altitudes.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont procédé à un renforcement militaire massif dans la région, avec notamment le plus grand porte-avions de la marine américaine, au moins huit autres navires de guerre et des avions F-35.

L'administration du président américain Donald Trump a bombardé des bateaux transportant prétendument de la drogue qui ont quitté les côtes du Venezuela et d'autres pays d'Amérique latine.

Les vols directs des transporteurs américains de passagers ou de fret vers le Venezuela sont suspendus depuis 2019, mais certaines compagnies aériennes américaines survolent le pays pour certains vols sud-américains.

American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle avait cessé de survoler le Venezuela en octobre. Delta Air Lines

DAL.N a déclaré avoir cessé de survoler le Venezuela "depuis un certain temps". United Airlines UAL.O n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'ordonnance exige que les compagnies aériennes américaines préviennent la FAA au moins 72 heures à l'avance des vols prévus, mais n'interdit pas les vols au-dessus du pays.

La FAA a déclaré que depuis septembre, il y a eu une augmentation des interférences du système mondial de navigation par satellite au Venezuela, qui dans certains cas ont eu des effets persistants tout au long d'un vol, ainsi qu'une "activité associée à l'augmentation de la préparation militaire du Venezuela".

"Le Venezuela a mené de nombreux exercices militaires et ordonné la mobilisation massive de milliers de militaires et de réservistes", a déclaré la FAA, ajoutant qu'à aucun moment le Venezuela n'avait exprimé l'intention de prendre l'aviation civile pour cible.

L'agence a indiqué que l'armée vénézuélienne possédait des avions de chasse de pointe et de nombreux systèmes d'armes capables d'atteindre ou de dépasser les altitudes d'exploitation des avions civils, et que les systèmes de défense aérienne et l'artillerie antiaérienne présentaient un risque potentiel à basse altitude.

La FAA a déclaré qu'elle continuerait à surveiller l'environnement de risque pour l'aviation civile américaine opérant dans la région.

