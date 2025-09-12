 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis lancent un programme pilote pour accélérer le déploiement des taxis aériens
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, les prix des actions dans les paragraphes 4-10) par David Shepardson

L'administration Trump a annoncé vendredi un nouveau programme pilote visant à accélérer le déploiement de taxis aériens volants, alors que les entreprises s'efforcent de surmonter les obstacles réglementaires à la mobilité aérienne avancée.

La Federal Aviation Administration a déclaré que le programme comprendrait au moins cinq projets de partenariats public-privé avec des gouvernements locaux et des entreprises du secteur privé pour permettre des opérations sûres pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Joby Aviation JOBY.N a fait l'éloge du programme en déclarant que "les avions du programme peuvent commencer à opérer sur certains marchés avant la certification complète de la FAA, une étape critique dans la préparation d'un service commercial à grande échelle."

Les actions des taxis aériens ont augmenté suite à la publication du programme par Reuters. Les actions de Joby ont augmenté de 5 % et celles d'Archer Aviation de 3 %.

Les sociétés de taxis aériens s'efforcent d'obtenir les autorisations nécessaires et de commercialiser des avions-taxis pour répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables. Elles vantent les mérites des eVTOL qui peuvent décoller et atterrir verticalement pour transporter les voyageurs vers les aéroports ou pour de courts trajets en ville, leur permettant ainsi d'éviter le trafic. Le président Donald Trump a ordonné la création du programme en juin dans un décret.

Un certain nombre d'autres pays, dont l'Inde, la Chine et les Émirats arabes unis, s'efforcent d'accélérer le déploiement des eVTOL, qui pourraient commencer à transporter des passagers payants dès l'année prochaine.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que l'agence tirerait les leçons des projets pilotes pour permettre des opérations sûres et évolutives à l'échelle nationale.

Les projets devraient inclure des taxis aériens à courte distance, des vols à voilure fixe à plus longue distance, du fret et de la logistique, ainsi que des services d'approvisionnement pour la gestion des urgences, le transport médical ou les installations énergétiques offshore.

Les participants utiliseront des aéronefs pilotés, optionnellement pilotés ou sans pilote qui pèseront généralement plus de 1 320 livres (599 kg) et pourront transporter des passagers, et utiliseront des technologies permettant l'intégration sûre de ces aéronefs dans le système national d'espace aérien.

La FAA a finalisé des règles complètes de formation et de certification des pilotes pour les taxis aériens en octobre 2024.

