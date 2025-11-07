 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 929,08
-1,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis finalisent la réduction des vols intérieurs, qui débutera à 4 % vendredi
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 01:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale américaine de l'aviation a ordonné jeudi aux compagnies aériennes de réduire de 4 % les vols intérieurs dans 40 aéroports à fort trafic à partir de 6 heures ET (1100 GMT) vendredi, en invoquant des problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien pendant la fermeture du gouvernement.

Reuters a d'abord rapporté les détails du plan, citant un projet d'ordonnance. La FAA a déclaré dans l'ordonnance finale qu'elle exigeait des réductions de 4 % dans 40 aéroports à fort trafic jusqu'à lundi, avant d'exiger une réduction de 10 % à partir du 14 novembre. La FAA impose également des restrictions sur les lancements spatiaux, mais n'impose aucune réduction sur les vols internationaux.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
41,130 USD NYSE -1,74%
AMERICAN AIRLINE
13,1500 USD NASDAQ -2,01%
DELTA AIR LINES
57,850 USD NYSE -1,16%
JETBLUE AIRWAYS
4,2500 USD NASDAQ -0,93%
SOUTHWEST AIRLIN
31,525 USD NYSE -0,28%
UNITED AIRLINES
95,7200 USD NASDAQ -0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank