Les États-Unis finalisent la réduction des vols intérieurs, qui débutera à 4 % vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale américaine de l'aviation a ordonné jeudi aux compagnies aériennes de réduire de 4 % les vols intérieurs dans 40 aéroports à fort trafic à partir de 6 heures ET (1100 GMT) vendredi, en invoquant des problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien pendant la fermeture du gouvernement.

Reuters a d'abord rapporté les détails du plan, citant un projet d'ordonnance. La FAA a déclaré dans l'ordonnance finale qu'elle exigeait des réductions de 4 % dans 40 aéroports à fort trafic jusqu'à lundi, avant d'exiger une réduction de 10 % à partir du 14 novembre. La FAA impose également des restrictions sur les lancements spatiaux, mais n'impose aucune réduction sur les vols internationaux.