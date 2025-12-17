Les États-Unis étudient l'opportunité de reconsidérer l'approbation d'un projet éolien offshore en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés d'un document judiciaire et d'informations générales)

L'administration Trump étudie la possibilité de renvoyer à l'agence pour réexamen l'approbation par le ministère de l'Intérieur, datant de l'ère Biden, d'un projet éolien offshore en Virginie qui est en cours de construction, selon un document judiciaire déposé mercredi.

L'agence procède à un examen des baux éoliens offshore afin de se conformer à l'ordre donné en juillet par le secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum de mettre fin au traitement préférentiel des projets éoliens et solaires , a indiqué l'agence dans un document déposé auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia.

"Conformément à (l'ordre du secrétaire), l'avocat soussigné est informé que le ministère de l'intérieur prévoit de procéder à un examen au cours duquel il déterminera si un renvoi serait approprié", indique le document.

Ces derniers mois, le ministère de l'Intérieur a demandé l'approbation du tribunal pour reconsidérer les permis délivrés par l'administration Biden pour plusieurs projets éoliens en mer, une technologie que le président américain Donald Trump qualifie de coûteuse et de laide .

Mais le projet de Dominion D.N Coastal Virginia Offshore Wind, qui devrait fournir de l'électricité à 660 000 foyers, serait le plus avancé. La société a installé les 176 monopiles, ou fondations d'éoliennes, a posé des câbles en eau profonde et a achevé l'une des trois sous-stations offshore, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire en octobre.

La demande de l'Intérieur a été déposée conjointement avec le Comité pour un avenir constructif et deux autres groupes conservateurs qui ont poursuivi le ministère de l'Intérieur l'année dernière pour son approbation du projet de 11,2 milliards de dollars, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année prochaine.

Ni le ministère de l'Intérieur ni Dominion n'étaient immédiatement disponibles pour commenter.

Le ministère de l'Intérieur et les groupes plaignants ont demandé à la Cour de prolonger de 45 jours, jusqu'au 2 février, la suspension du litige décidée en juin par la juge Loren AliKhan.

Les parties ont déclaré s'être entretenues avec les avocats de Dominion, qui a accepté le sursis mais n'a "pas admis le bien-fondé de d'une quelconque "révision" ou d'un quelconque "renvoi"", selon le dossier.