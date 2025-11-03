Les États-Unis et Vulcan Elements concluent un accord visant à accroître l'offre d'aimants en terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vulcan Elements a conclu un partenariat avec le gouvernement américain et ReElement Technologies afin d'accroître la production nationale d'aimants en terres rares. Il s'agit de la dernière initiative en date visant à garantir l'approvisionnement en minéraux essentiels et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

La société Vulcan, basée en Caroline du Nord, a déclaré qu'elle construirait et exploiterait une installation de production d'aimants de 10 000 tonnes aux États-Unis grâce à des investissements du Pentagone et à un investissement de 50 millions de dollars du ministère du commerce dans le cadre du Chips Act en échange d'une participation.

Le financement comprendra un prêt direct de 620 millions de dollars de l'Office of Strategic Capital du Pentagone et 550 millions de dollars de capitaux privés.

ReElement Technologies, un raffineur américain de terres rares et de minéraux critiques, recevra un prêt direct de 80 millions de dollars de l'Office of Strategic Capital, complété par des capitaux privés, afin d'étendre ses capacités de recyclage et de traitement.

Les aimants à base de terres rares sont utilisés pour fabriquer des moteurs de véhicules électriques, des turbines éoliennes, des disques durs, ainsi que des appareils médicaux tels que les appareils d'imagerie par résonance magnétique.

Au début de l'année, Vulcan a accepté d'acheter à ReElement un approvisionnement en minéraux critiques provenant de l'extérieur de la Chine pendant cinq ans, à partir de 2026.