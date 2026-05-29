Les États-Unis et le Mexique entament des négociations commerciales officielles et négocient les règles relatives au contenu automobile

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* Le Mexique et les États-Unis entament des négociations approfondies en vue de réviser l'USMCA

* Selon certaines sources, l'USTR souhaite imposer un contenu américain minimum dans les véhicules construits au Mexique

* Les États-Unis envisagent un traitement préférentiel pour l'acier nord-américain « fondu et coulé »

(Ajout de détails sur la proposition américaine relative aux « pièces essentielles », paragraphe 6, et des réactions du syndicat automobile canadien et de l'USTR, paragraphes 9 à 12) par David Lawder et Emily Green

Les négociateurs américains et mexicains ont entamé jeudi des pourparlers officiels visant à remanier l'accord commercial nord-américain, Washington exigeant des règles d'origine régionales plus strictes, notamment un niveau minimum de contenu américain pour les voitures et les camions construits au Mexique.

Cette nouvelle norme figure dans les projets de texte visant à modifier l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), ont déclaré à Reuters deux personnes proches de la position de négociation américaine.

Le pourcentage précis de contenu automobile américain demandé par le bureau du représentant américain au commerce n'était pas immédiatement disponible, mais ce changement est significatif par rapport aux exigences de contenu de l'USMCA en vigueur pour l'accès préférentiel au marché nord-américain.

Cet accord commercial, en vigueur depuis six ans, et le pacte qui l'a précédé ont créé une économie nord-américaine hautement intégrée, sous-tendant près de 1 600 milliards de dollars d'échanges trilatéraux annuels, mais son avenir dépendra des négociations qui auront lieu au cours des prochains mois.

L'USMCA exige actuellement que 75 % de la valeur d'un véhicule provienne d'Amérique du Nord, avec une exigence de valeur régionale distincte selon laquelle 40 % du contenu des voitures particulières construites en Amérique du Nord doit provenir d'usines à salaires plus élevés, c'est-à-dire aux États-Unis ou au Canada. Ce seuil, qui est de 45 % pour les camionnettes, repose sur une liste de « pièces essentielles » comprenant les moteurs, les transmissions, les panneaux de carrosserie et les composants du châssis.

Une autre source proche des négociations a indiqué que les États-Unis souhaitent réviser la liste des pièces essentielles afin d'y inclure les principaux modules électroniques, qui sont aujourd'hui largement produits en Asie. Ce changement viserait à transférer davantage de production électronique vers le Mexique.

On ignore si l'exigence de contenu automobile spécifique aux États-Unis remplacerait l'exigence de valeur régionale antérieure, qui inclut le Canada, ou s'ajouterait à celle-ci.

Les États-Unis et le Mexique excluent le Canada des négociations actuelles et prévoient trois cycles de négociations bilatérales jusqu'à la fin juillet, a déclaré mercredi l'USTR. Cela inclut le cycle de négociations actuel qui s'achève vendredi à Mexico.

L'USTR tentera probablement de s'entendre avec le Mexique sur une disposition relative au contenu spécifique aux États-Unis, qui sera ensuite présentée au Canada sous la forme d'une proposition à prendre ou à laisser, comme il l'avait fait en 2019 à la fin des négociations initiales de l'USMCA, ont déclaré des responsables de l'industrie automobile.

Lana Payne, présidente nationale d'Unifor, qui représente les travailleurs de l'automobile des usines de General Motors

GM.N , Ford F.N et Stellantis STLAM.MI au Canada, a qualifié la proposition de “partiale”, ajoutant que l'administration Trump ignorait ses engagements en matière de commerce en franchise de droits dans le cadre de l'USMCA.

“Les négociateurs américains exigent des modifications unilatérales des règles, tout en continuant à violer les termes de l'accord”, a déclaré Lana Payne dans un communiqué. “Dans quel monde cela est-il acceptable?”

Un porte-parole de l'USTR n'a pas abordé les exigences spécifiques en matière de règles d'origine, mais a déclaré que les États-Unis souhaitaient “s'assurer que l'USMCA serve les intérêts des travailleurs et des entreprises américains dans tous les secteurs”.

Le ministère mexicain de l'Économie a refusé de commenter.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré mardi qu'il souhaitait renforcer les règles d'origine nord-américaines “de manière à accroître la part de contenu américain dans ces produits” afin de stimuler l'industrie manufacturière aux États-Unis.

FIN DE LA ZONE FRANCHE

Les négociations sur cette révision sont compliquées par les droits de douane mondiaux de 25 % imposés par l'administration Trump sur les automobiles et les pièces détachées, et de 50 % sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, mettant ainsi fin à trois décennies de commerce nord-américain en franchise de droits.

M. Greer a déclaré que Washington maintiendrait au moins certains droits de douane sur les produits industriels mexicains et canadiens, mais peut-être à des taux préférentiels.

Dan Ujczo, avocat chez le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy et spécialiste du commerce nord-américain, se montre optimiste quant à la capacité des États-Unis et du Mexique, puis du Canada, à surmonter leurs divergences pour modifier et prolonger l'accord commercial en y intégrant des règles plus strictes sur la teneur régionale et davantage de protections commerciales contre les économies non marchandes telles que la Chine.

“L'objectif final reste que le Canada et le Mexique doivent pouvoir bénéficier, à moyen et long terme, de l'accès le plus préférentiel aux États-Unis parmi tous les pays du monde”, a déclaré M. Ujczo.

PLUS DE MESURES DE PROTECTION POUR L'ACIER

Barry Zekelman, directeur général du fabricant de tubes en acier Zekelman Industries, a déclaré que les sidérurgistes avaient été informés mercredi que les négociateurs de l'USTR allaient insister pour que l'acier mexicain et canadien bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel aux États-Unis soit fondu et coulé en Amérique du Nord.

Une telle exigence n'existe pas dans l'actuel USMCA, et M. Zekelman a déclaré à Reuters que cela permettrait de réduire l'afflux de composants sidérurgiques chinois dans les activités manufacturières mexicaines.

L'USTR souhaite également que le Mexique aligne ses droits de douane sur ceux des États-Unis pour les importations d'acier et de produits dérivés de l'acier provenant de pays hors d'Amérique du Nord, a déclaré M. Zekelman.

“Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est commencer à combler toutes les lacunes qui subsistent”, a-t-il ajouté.