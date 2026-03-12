Les États-Unis doivent s'en tenir à l'accord commercial UE-États-Unis 2025, déclare l'Allemagne à propos de l'enquête commerciale américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Allemagne a pris note de l'enquête américaine sur les pratiques commerciales déloyales , a déclaré jeudi le ministère de l'économie, ajoutant qu'il était essentiel que les nouveaux tarifs douaniers ne violent pas l'accord conclu entre l'UE et les États-Unis à l'été 2025.
Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à ce que les États-Unis respectent cet accord, en particulier un plafond tarifaire de 15 %.
