Les États-Unis doivent résoudre les problèmes liés au système laser anti-drone, selon une sénatrice démocrate clé

La principale démocrate de la commission du commerce du Sénat américain a déclaré jeudi que les récents incidents liés à l'utilisationpar le gouvernement d'un système anti-drone à base de laser au Texas mettaient en danger les personnes qui volent et que les agences gouvernementales doivent se pencher sur les problèmes graves.

"Ces incidents ont mis en évidence de graves défaillances de processus qui exposent le public volant à des risques de sécurité inacceptables", a écrit la sénatrice Maria Cantwell au Pentagone, à l'Administration fédérale de l'aviation, au Département de la sécurité intérieure et à d'autres agences dans une lettre vue par Reuters.

"Il est inacceptable que ce système ait été déployé sans coordination adéquate avec la FAA, ce qui constitue probablement une violation de la loi", a-t-elle ajouté.

Le 25 février, l 'armée américaine a abattu par erreur un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser , ce qui a conduit la FAA à étendre la zone interdite aux vols autour de Fort Hancock, au Texas. Cet incident fait suite à une décision prise le 18 février par la FAA d'interrompre tous les vols pendant 10 jours à l'aéroport voisin d'El Paso, décision qu'elle a levée au bout de huit heures environ.

Mme Cantwell a souligné que la Coupe du monde de football de 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 pourraient être menacés par des drones et a déclaré que chaque agence gouvernementale américaine "ayant des responsabilités en matière de lutte contre les drones doit être prête dès maintenant à agir rapidement face à une telle menace sans compromettre la sécurité de l'aviation."

Elle a également indiqué qu'elle souhaitait que les agences lui communiquent, d'ici le 25 mars, des informations sur les mesures qu'elles prendraient pour assurer la coordination et sur la manière dont les efforts de lutte contre les drones seraient mis en œuvre au niveau des États et des collectivités locales.

"Nous avons besoin du leadership de vos agences respectives pour allouer les ressources et l'attention nécessaires afin de résoudre ces problèmes de coordination sans délai - avant qu'une tragédie évitable ne se produise", a-t-elle déclaré.

Le Pentagone et la FAA n'ont pas immédiatement commenté la lettre, mais ont déclaré la semaine dernière qu'ils prévoyaient de tester des lasers à haute énergie conçus pour contrer les drones, afin de répondre aux préoccupations de la FAA en matière de sécurité.

Le vice-ministre américain des transports, Steve Bradbury, a déclaré qu'une meilleure coordination était nécessaire. Il a déclaré à Reuters la semaine dernière que les essais étaient nécessaires pour que la FAA puisse "se familiariser avec les limites du système laser, avec la manière dont il peut être ajusté et contrôlé."