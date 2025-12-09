Les États-Unis autoriseront les livraisons de puces Nvidia H200 à la Chine, selon Donald Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nvidia augmentent de 2 % dans les échanges après les heures de bureau après l'annonce de Donald Trump

Inquiétudes sur les puces d'IA aidant l'armée chinoise

Donald Trump déclare que la même approche s'appliquera à AMD et Intel

(Ajout de détails et de contexte sur les frais, ajout de détails sur les performances du H200 par rapport à Blackwell, ajout d'une citation d'un expert en sécurité nationale) par Stephen Nellis, Karen Freifeld et Michael Martina

Le gouvernement américain autorisera Nvidia NVDA.O à exporter ses puces d'intelligence artificielle H200 vers la Chine, en percevant une redevance de 25 % pour chaque puce, a déclaré lundi le président américain Donald Trump . La décision semble régler un débat aux États-Unis sur la question de savoir si Nvidia et ses rivaux maintiendraient leur avance mondiale dans les puces d'intelligence artificielle en vendant à la Chine ou en retenant les puces, bien que Pékin ait demandé aux entreprises de ne pas utiliser la technologie américaine, ce qui ne permet pas de savoir si la décision de Donald Trump conduira à de nouvelles ventes.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2 % après l'annonce de Donald Trump sur Truth Social, après une hausse de 3 % au cours de la journée sur un rapport de Semafor. Donald Trump a déclaré avoir informé le président chinois Xi Jinping de cette décision et que ce dernier avait "répondu positivement", selon le message de Donald Trump. Les puces de Nvidia font l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement en Chine .

Donald Trump a déclaré que le ministère américain du Commerce était en train de finaliser les détails de l'accord et que la même approche s'appliquerait à d'autres fabricants de puces d'intelligence artificielle tels qu'Advanced Micro Devices

AMD.O et Intel INTC.O . Le message de Donald Trump indiquait que les frais à payer au gouvernement américain étaient de "25 %" et un responsable de la Maison Blanche a confirmé qu'il voulait dire 25 %, soit plus que les 15 % proposés en août .

"Nous protégerons la sécurité nationale, créerons des emplois américains et maintiendrons l'avance de l'Amérique en matière d'IA ", a écrit Donald Trump sur Truth Social. "Les clients américains de NVIDIA utilisent déjà leurs incroyables puces Blackwell, très avancées, et bientôt Rubin, qui ne font pas partie de cet accord."

Donald Trump n'a pas précisé combien de puces H200 seraient autorisées à être expédiées ni quelles conditions pourraient s'appliquer, se contentant d'indiquer que les exportations se feraient "dans des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte".

Les responsables de l'administration considèrent cette mesure comme un compromis entre l'envoi des dernières puces Blackwell de Nvidia en Chine, que Donald Trump a refusé d'autoriser, et l'absence totale de puces américaines en Chine, qui, selon les responsables, soutiendrait les efforts de Huawei pour vendre des puces d'intelligence artificielle en Chine, a déclaré une personne familière avec le dossier.

"Offrir le H200 à des clients commerciaux approuvés, contrôlés par le ministère du Commerce, établit un équilibre judicieux qui est excellent pour l'Amérique", a déclaré Nvidia dans un communiqué.

Intel s'est refusé à tout commentaire. Le ministère américain du Commerce, qui supervise les contrôles à l'exportation, et AMD n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré que la taxe de 25 % serait perçue en tant que taxe d'importation de Taïwan, où les puces sont fabriquées, vers les États-Unis, où les puces feront l'objet d'un examen de sécurité par des fonctionnaires américains avant d'être exportées vers la Chine.

CRAINTES D'UN RENFORCEMENT DE L'ARMÉE CHINOISE PAR LES PUCES

Les faucons chinois à Washington craignent que la vente de puces d'IA plus avancées à la Chine n'aide Pékin à renforcer son armée, des craintes qui avaient d'abord incité l'administration Biden à limiter ces exportations. L'administration de Donald Trump avait envisagé de donner son feu vert à la vente, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

"C'est une terrible erreur de troquer la sécurité nationale contre des avantages commerciaux", a déclaré Eric Hirschhorn, haut fonctionnaire du ministère du Commerce sous l'administration Obama. "Cela va à l'encontre des politiques cohérentes des administrations démocrates et républicaines de ne pas aider la Chine à se moderniser sur le plan militaire." Selon un rapport publié dimanche par le groupe de réflexion non partisan Institute for Progress (IFP), le H200 serait presque six fois plus puissant que le H20, le semi-conducteur d'IA le plus avancé qui peut être légalement exporté vers la Chine, après que l'administration de Donald Trump a annulé son interdiction éphémère sur ces ventes cette année. La puce Blackwell actuellement utilisée par les entreprises d'IA américaines est environ 1,5 fois plus rapide que les puces H200 pour l'entraînement des systèmes d'IA, a déclaré l'IFP, et cinq fois plus rapide pour le travail d'inférence où les modèles d'IA sont mis à profit. Les propres recherches de Nvidia ont suggéré que les puces Blackwell sont 10 fois plus rapides que les puces H200 pour certaines tâches. Dans un communiqué, plusieurs sénateurs démocrates américains ont qualifié la décision de Donald Trump d'"échec colossal en matière d'économie et de sécurité nationale", qui serait une aubaine pour l'industrie et l'armée chinoises.

LA CHINE SE PENCHE SUR LES RISQUES POTENTIELS POUR LA SÉCURITÉ L'autorité chinoise de régulation de la cybersécurité a convoqué Nvidia à une réunion pour lui demander d'expliquer si son ancienne puce H20 AI présentait des risques de sécurité par des portes dérobées , une allégation que Nvidia a démentie, a rapporté Reuters en août.

Chris McGuire, un expert en technologie et en sécurité nationale qui a travaillé au département d'État américain jusqu'à cet été, a déclaré que les entreprises chinoises continueraient probablement à acheter des H200.

"La Chine l'accepterait presque certainement", a déclaré Chris McGuire, aujourd'hui membre du Council on Foreign Relations. "Il serait absurde de ne pas le faire, étant donné que le H200 est meilleur que toutes les puces que les Chinois peuvent fabriquer."

Craig Singleton, chercheur principal à la Foundation for Defense of Democracies, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré qu'il n'était pas certain que Pékin réagisse aux autorisations d'exportation américaines.

"Les entreprises chinoises veulent des H200, mais l'État chinois est mû par la paranoïa et l'orgueil - la paranoïa au sujet des portes dérobées et de la dépendance à l'égard des puces américaines, et l'orgueil de promouvoir des alternatives nationales", a déclaré Craig Singleton. "Washington peut approuver les puces, mais Pékin doit encore les laisser entrer."