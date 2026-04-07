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Les États-Unis augmenteront de 2,48 % les paiements de Medicare Advantage aux assureurs en 2027, les actions du secteur de l'assurance s'envolent
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les assureurs recevront une augmentation totale des paiements d'environ 5 % après l'ajustement de l'évaluation des risques

* Les actions de UnitedHealth, Humana et CVS bondissent de 8 à 14 % après l'annonce de taux plus élevés que prévu

* CMS dit que plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires sont attendus pour Medicare Advantage en 2027

(Ajoute le commentaire d'un fonctionnaire de Medicare au paragraphe 2, les commentaires d'analystes, d'investisseurs et d'experts de l'industrie aux paragraphes 5, 7, 11) par Christy Santhosh et Amina Niasse

Le gouvernement américain a déclaré lundi qu'il augmenterait les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48% en moyenne, une augmentation par rapport au changement presque plat qu'il a proposé en janvier, entraînant une forte hausse des actions des assureurs.

Un responsable de l'agence Medicare a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que les assureurs obtiendraient également un avantage de 2,5 % grâce à une modification des paiements d'évaluation des risques liés à l'état de santé, pour une augmentation totale d'environ 5 %.

Les actions de UnitedHealth UNH.N , Humana HUM.N et CVS

CVS.N ont augmenté de 8 % à 14 % dans les échanges prolongés, les investisseurs étant soulagés par la proposition finale, ce qui contraste fortement avec les baisses des actions après le projet de proposition du gouvernement en janvier, qui prévoyait une augmentation de seulement 0,09 % pour 2027.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré que l'augmentation se traduirait par plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires aux plans Medicare Advantage en 2027.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré que le taux de paiement était un soulagement pour les investisseurs et fournissait aux assureurs un modèle plus favorable pour prédire les coûts médicaux en 2027.

MODIFICATION DE L'ÉVALUATION DES RISQUES

Kevin Gade, directeur général de la société d'investissement Bahl and Gaynor, a déclaré que les principaux assureurs santé bénéficieraient d'une pause sur les changements apportés à la manière dont l'agence Medicare modélise les risques pour les assureurs santé.

"Le taux final est en fait plus proche de 3,5 % à 4 %", a-t-il estimé en tenant compte d'autres changements dans les méthodes de paiement. "Nous pouvons dire que c'est une victoire."

Les responsables de l'agence Medicare ont déclaré que la mise en pause du changement de la politique de risque avait pour but de donner aux assureurs et aux prestataires le temps de s'adapter à d'autres changements structurels de paiement à plus long terme. Un responsable de la CMS a noté que les assureurs avaient abandonné certains plans de capitalisation qui paient un montant fixe par membre - ce qui vise à réduire les coûts - et que les prestataires avaient quitté les réseaux Medicare Advantage.

Les assureurs santé avaient fait valoir que la proposition de janvier ne reflétait pas les réalités de l'augmentation des coûts médicaux.

"Alors que les plans de santé intègrent les politiques publiées ces derniers jours, ils continueront à se concentrer sur le maintien d'une couverture et de soins aussi abordables que possible en cette période de forte augmentation des coûts médicaux", a déclaré Chris Bond, porte-parole de l'AHIP, l'organisation professionnelle de l'assurance maladie.

Le gouvernement américain avait fixé le taux de remboursement final de Medicare Advantage pour 2026 à une augmentation moyenne de 5,06 %, après avoir initialement proposé une augmentation de 2,2 %.

Valeurs associées

CVS HEALTH
73,275 USD NYSE -0,29%
HUMANA
182,805 USD NYSE +2,83%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE +1,52%
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