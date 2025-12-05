 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 125,00
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis approuvent la vente potentielle de véhicules tactiques moyens au Liban pour un montant de 90,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 21:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de véhicules tactiques moyens M1085A2 et M1078A2 et d'équipements connexes au Liban pour un coût estimé à 90,5 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

L'entrepreneur principal pour cette vente est Oshkosh Defense.

Valeurs associées

OSHKOSH
129,460 USD NYSE -1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank