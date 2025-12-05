Les États-Unis approuvent la vente potentielle de véhicules tactiques moyens au Liban pour un montant de 90,5 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de véhicules tactiques moyens M1085A2 et M1078A2 et d'équipements connexes au Liban pour un coût estimé à 90,5 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

L'entrepreneur principal pour cette vente est Oshkosh Defense.