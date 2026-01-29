 Aller au contenu principal
Les États-Unis approuvent la vente à l'Espagne, pour un montant potentiel de 1,7 milliard de dollars, de la modernisation à mi-vie des frégates F-100
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à l'Espagne de la modernisation à mi-vie des frégates F-100 et des équipements connexes pour un coût estimé à 1,7 milliard de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.

Les principaux contractants pour la vente sont Lockheed Martin Corp LMT.N , RTX Corp RTX.N , General Dynamics GD.N , et Ultra Maritime Naval Systems and Sensors, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
350,000 USD NYSE -1,90%
LOCKHEED MARTIN
622,220 USD NYSE +4,17%
RTX
199,910 USD NYSE +0,24%
