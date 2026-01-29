Les États-Unis approuvent la vente à l'Espagne, pour un montant potentiel de 1,7 milliard de dollars, de la modernisation à mi-vie des frégates F-100

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à l'Espagne de la modernisation à mi-vie des frégates F-100 et des équipements connexes pour un coût estimé à 1,7 milliard de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.

Les principaux contractants pour la vente sont Lockheed Martin Corp LMT.N , RTX Corp RTX.N , General Dynamics GD.N , et Ultra Maritime Naval Systems and Sensors, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.