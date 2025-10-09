Les États-Unis approuvent certaines ventes de Nvidia aux Émirats arabes unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont approuvé des exportations de puces Nvidia NVDA.O vers les Émirats arabes unis pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère du Commerce a récemment délivré les licences d'exportation de Nvidia dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'intelligence artificielle conclu en mai, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

L'accord devrait permettre aux Émirats arabes unis de construire des centres de données essentiels au développement de modèles d'intelligence artificielle.

Nvidia a refusé de commenter le rapport.

"Le ministère du Commerce est pleinement engagé dans l'accord de partenariat transformationnel entre les États-Unis et les Émirats arabes unis dans le domaine de l'IA", a déclaré un porte-parole du gouvernement à Bloomberg.

La Maison Blanche et le ministère américain du Commerce n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, et les représentants des EAU n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

Les États-Unis ont conclu un accord préliminaire avec les Émirats pour leur permettre d'importer 500 000 puces d'IA les plus avancées de Nvidia par an, à partir de 2025, a rapporté Reuters en mai. L'accord allait au moins jusqu'en 2027, mais il était possible qu'il soit en place jusqu'en 2030.

Le président américain Donald Trump a fait de l'amélioration des liens avec certains pays du Golfe un objectif clé de son administration.

En mai, lors d'une tournée dans la région du Golfe, M. Trump a annoncé des engagements d'une valeur de 600 milliards de dollars de la part de l'Arabie saoudite, y compris des accords pour acheter de grandes quantités de puces à Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O , et Qualcomm QCOM.O .