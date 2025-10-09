 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 410,36
+1,41%
Les États-Unis approuvent certaines ventes de Nvidia aux Émirats arabes unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 05:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont approuvé des exportations de puces Nvidia NVDA.O vers les Émirats arabes unis pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

