Les États-Unis approuvent certaines ventes de Nvidia aux Émirats arabes unis, selon Bloomberg News

Les États-Unis ont approuvé des exportations de puces Nvidia NVDA.O vers les Émirats arabes unis pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.