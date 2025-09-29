Les États membres de l'UE se rallient à la coalition néerlandaise sur les puces en vue de l'adoption du Chips Act 2.0

(Mise à jour avec la citation du ministre au paragraphe 3, les détails des objectifs de la coalition au paragraphe 4)

Tous les États membres de l'Union européenne ont rejoint une coalition sur les puces électroniques dirigée par les Pays-Bas, qui fait pression en faveur d'une révision de la loi sur les puces électroniques de l'UE, a déclaré le gouvernement néerlandais lundi.

Le groupe, connu sous le nom de "Semicon Coalition", a été formé en mars par les Pays-Bas et huit autres États membres. Il a remis la déclaration à la Commission européenne lundi.

"Aujourd'hui, tous les ministres de l'UE se sont mis d'accord sur le fait que la stratégie industrielle de l'Europe doit s'adapter aux tensions géopolitiques croissantes dans le monde", a déclaré le ministre néerlandais des affaires économiques, Vincent Karremans, dans un communiqué.

La coalition affirme que l'Union doit réorganiser son "Chips Act" pour passer d'un objectif de part de marché de 20 % à une initiative plus ciblée visant à sécuriser les technologies critiques, à accélérer les approbations et à renforcer les compétences et le financement dans toute la chaîne des semi-conducteurs.