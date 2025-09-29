 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États membres de l'UE se rallient à la coalition néerlandaise sur les puces en vue de l'adoption du Chips Act 2.0
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la citation du ministre au paragraphe 3, les détails des objectifs de la coalition au paragraphe 4)

Tous les États membres de l'Union européenne ont rejoint une coalition sur les puces électroniques dirigée par les Pays-Bas, qui fait pression en faveur d'une révision de la loi sur les puces électroniques de l'UE, a déclaré le gouvernement néerlandais lundi.

Le groupe, connu sous le nom de "Semicon Coalition", a été formé en mars par les Pays-Bas et huit autres États membres. Il a remis la déclaration à la Commission européenne lundi.

"Aujourd'hui, tous les ministres de l'UE se sont mis d'accord sur le fait que la stratégie industrielle de l'Europe doit s'adapter aux tensions géopolitiques croissantes dans le monde", a déclaré le ministre néerlandais des affaires économiques, Vincent Karremans, dans un communiqué.

La coalition affirme que l'Union doit réorganiser son "Chips Act" pour passer d'un objectif de part de marché de 20 % à une initiative plus ciblée visant à sécuriser les technologies critiques, à accélérer les approbations et à renforcer les compétences et le financement dans toute la chaîne des semi-conducteurs.

Valeurs associées

ASM INT
501,2000 EUR Euronext Amsterdam +1,66%
ASML HLDG
819,3000 EUR Euronext Amsterdam +0,80%
BESI
124,4000 EUR Euronext Amsterdam +1,63%
INFINEON TECHNOLOGIES
33,125 EUR XETRA +1,41%
INTEL
35,5000 USD NASDAQ +4,44%
STMICROELECTRONICS
24,2850 EUR Euronext Paris +1,97%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

