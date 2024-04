Les établissements de santé privés en "grève totale" à compter du 3 juin (FHP)

(AOF) - La Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) annonce avoir décidé, en lien avec la totalité des syndicats des médecins libéraux, de réagir au choc provoqué par la décision du gouvernement de n’augmenter les financements accordés aux hôpitaux privés que de 0,3% alors que les hôpitaux publics bénéficieront de 4,3%. C’est une grève totale qui sera engagée à compter du 3 juin et qui concernera toutes les activités sauf les activités vitales comme la dialyse. La grève concernera 1030 établissements où exercent plus de 200 000 professionnels de santé, dont 40 000 médecins libéraux.

"La part d'hôpitaux privés en déficit, qui est passée de 25 à 40 % entre 2021 et 2023, atteindra dans ces conditions le niveau alarmant de plus de 60 % en 2024 ", prévoit la fédération". "Par ses choix gravissimes, le gouvernement assume de mettre en péril les cliniques et hôpitaux privés qui représentent 35% de l'activité hospitalière avec seulement 18% des dépenses d'assurance maladie pour les établissements de santé" dénonce-t-elle.