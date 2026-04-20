Les épinards sont une nouvelle source d'inspiration pour les avocats des plaignants dans les affaires de sécurité alimentaire en Californie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la colonne pour ajouter le commentaire du ministère de la Justice de Californie au paragraphe 19) par Jenna Greene

Dans la culture populaire, les épinards sont pratiquement synonymes de nourriture saine - il suffit de demander à Popeye. Cette réputation n'a pas empêché des avocats californiens de poursuivre , le fabricant des épinards hachés surgelés Green Giant, l'année dernière, alléguant que le produit contient du cadmium, un métal lourd toxique, et qu'il devrait porter une étiquette d'avertissement ou être reformulé. Les avocats de la défense répondent que les épinards sont sûrs et qualifient le procès de sans fondement. Ce litige est le dernier épisode en date d'une longue bataille juridique autour de la proposition 65 de la Californie. Cette loi de 1986, plus connue sous le nom de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (loi sur la sécurité de l'eau potable et l'application des lois sur les produits toxiques), est l'une des réglementations les plus strictes du pays en matière de produits chimiques destinés aux consommateurs. Elle oblige les entreprises à fournir un "avertissement clair et raisonnable" avant d'exposer les Californiens à plus de 900 produits chimiques jugés dangereux par l'État.

Conçue comme une mesure de santé publique, Prop 65 est également devenue une niche lucrative pour les avocats privés, qui sont habilités par la loi à intenter des actions "dans l'intérêt public" - et à se faire payer leurs frais de justice par les défendeurs s'ils obtiennent gain de cause.

Ce système permet à l'État de contrôler l'exposition aux produits chimiques avec une main-d'œuvre minimale, en incitant les avocats des plaignants à débusquer les infractions.

Les affaires ont tendance à se régler rapidement et les sanctions civiles sont généralement modestes, souvent de l'ordre de quelques milliers de dollars.

Le véritable argent se trouve dans les frais de justice.

Les registres de l'État montrent que a enregistré l'année dernière un nombre record de 1 833 règlements et jugements approuvés par les tribunaux dans des affaires alléguant des violations de la Proposition 65, ce qui a coûté aux défendeurs un total de 86 millions de dollars. Près de 90 % de cette somme, soit 75 millions de dollars, ont été versés aux avocats des plaignants à titre d'honoraires.

La loi californienne exige que les honoraires soient "raisonnables" et basés sur le taux horaire en vigueur pour des avocats ayant des compétences et une expérience similaires sur le marché concerné. Il est plus difficile de chiffrer le montant de l'injonction qui l'accompagne. Les affaires sont presque toujours résolues lorsque les entreprises acceptent de modifier leurs produits pour en retirer les substances chimiques nocives ( ) ou, si cela n'est pas possible, d'ajouter une étiquette d'avertissement pour prévenir les consommateurs. Les partisans de cette mesure affirment qu'elle est bénéfique pour le grand public. Au fil des ans, les litiges liés à la loi Prop 65 ont conduit à la reformulation de produits allant des bijoux pour enfants au gazon artificiel.

Les avocats de la défense font valoir que les affaires les plus récentes liées à la Prop 65 et poursuivies par le barreau des plaignants, notamment les litiges concernant les champignons shiitake, le riz brun basmati, les cœurs d'artichaut et les graines de tournesol, s'éloignent de l'objectif initial de la loi, qui était de lutter contre la pollution industrielle. Des éléments comme le cadmium sont présents naturellement dans les plantes, affirment-ils, et à des niveaux qui ne sont pas susceptibles de causer des dommages.

"Lorsque la proposition 65 a été adoptée par les électeurs dans les années 1980, l'idée principale était d'encourager une fabrication plus responsable", a déclaré David Kwasniewski, associé de BraunHagey & Borden, qui représente le défendeur B&G Foods dans le procès des épinards. "Je ne pense pas que quiconque à l'époque ait pensé que cela deviendrait un outil permettant aux avocats des plaignants d'intenter des actions en justice pour des oligo-éléments présents dans des aliments à ingrédient unique.

B&G a vendu sa gamme de légumes surgelés Green Giant à Seneca Foods en mars, mais continue de plaider activement l'affaire des épinards.

B&G et Seneca n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire a débuté l'été dernier, lorsque les avocats des plaignants du cabinet Entorno Law de San Diego ont engagé des poursuites devant la Cour supérieure de San Francisco contre B&G, ainsi que contre l'épicier Kroger, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'année dernière, les avocats d'Entorno ont intenté plus de cinq douzaines d'actions dans le cadre de la loi Prop 65, qui ont conduit les entreprises à reformuler leurs produits ou à ajouter des avertissements, selon les registres de l'État ) .

"Nous sommes fiers de faire nettoyer des produits contenant des substances chimiques toxiques que des consommateurs involontaires introduisent dans leur corps", m'a dit Noam Glick, associé d'Entoro. Ce type de litige exige des plaignants qu'ils informent à l'avance le procureur général de Californie et qu'ils fournissent un "certificat de bien-fondé" et des documents à l'appui pour démontrer le bien-fondé de la plainte. Les règlements doivent également être soumis à l'État pour examen. Un porte-parole du ministère de la justice de Californie a déclaré que le bureau "s'engage à veiller à ce que les Californiens reçoivent les avertissements requis par la loi lorsqu'ils sont exposés à des produits chimiques" La plainte de cinq pages déposée à l'encontre de B&G vise à obtenir une injonction ainsi que des sanctions civiles et des frais de justice, en alléguant que la société savait ou aurait dû savoir que les épinards surgelés Green Giant contenaient du cadmium, qui s'accumule dans le sol.

Cet élément est classé par la Californie comme cancérigène, lié aux cancers du poumon, de la prostate et des reins, et peut également nuire au développement et à la reproduction.

M. Glick et Craig Nicholas, partenaire d'Entorno, m'ont communiqué les résultats d'analyses de laboratoire montrant la présence de cadmium dans les épinards surgelés. Ils affirment que le niveau de toxines pourrait être "substantiellement réduit" en modifiant le processus de culture, par exemple en utilisant des additifs qui réduisent l'absorption de cadmium par les épinards.

Dans ses documents de procédure, B&G affirme que ses tests montrent que tout cadmium détectable dans les épinards est inférieur aux doses maximales admissibles fixées par les autorités californiennes de réglementation environnementale pour les toxines reproductives et ne présente aucun risque significatif de cancérogénicité.

L'entreprise affirme également que la plainte est prescrite pour des raisons de procédure propres à la loi, et a demandé au tribunal de classer l'affaire.

Les avocats des deux parties se sont déjà affrontés à maintes reprises dans le cadre d'affaires liées à la loi Prop 65, et le litige s'annonce particulièrement acrimonieux. En janvier, le tribunal a sanctionné l'avocat de la défense, M. Kwasniewski, à hauteur de 5 000 dollars pour avoir fait des "allégations non pertinentes et diffamatoires" sur l'avocat de la partie adverse et a supprimé les passages incriminés de la plaidoirie.

"Nous ne sommes évidemment pas d'accord avec la décision", a déclaré M. Kwasniewski.

Il a ajouté que l'une des conséquences des nombreux litiges liés à la loi Prop 65 est que les variantes de cet avertissement - "Ce produit ou ces locaux contiennent des produits chimiques connus de l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction" - sont devenues omniprésentes.

En tant que résident californien, je peux en témoigner. L'avertissement apparaît partout, des parkings aux allées des épiceries. Le défi pour les régulateurs et les tribunaux consiste à calibrer ces alertes de manière à ce qu'elles incitent à faire des choix éclairés, sans pour autant noyer les consommateurs sous des avis si familiers qu'ils en deviennent insignifiants.