Les épargnants européens tentent de tirer profit de la reprise des marchés

- Dans un contexte économique instable, les ménages européens avancent à pas de loup. Sur les trois premiers mois de l’année 2023, leur taux d’épargne a augmenté dans tous les pays, à l’exception de l’Espagne et de l’Italie, indique l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE). Le niveau d’épargne a en moyenne évolué de 1,2% sur le trimestre et se maintient à son niveau pré-covid en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. - Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE) L’incertitude alimentée par la crise sanitaire avait poussé les ménages à augmenter le montant des avoirs gardés sous forme de monnaie et de dépôts à vue. Mais le retour à la normale a permis de voir une baisse de l’encours de liquidités dans certains pays. Sur la première partie de l’année, l’OEE estime cette décollecte à environ 2,7% en Europe. «La baisse observée sur les avoirs ultra-liquides est probablement, au moins en partie, expliquée par un transfert vers les dépôts rémunérés qui ont bénéficié de la hausse de taux», souligne l’observatoire. A ce titre, les encours des dépôts non transférables des ménages européens ont continué de progresser en moyenne de 3,5%, dans tous les pays au premier trimestre 2023. A lire aussi: L’Observatoire de l’épargne européenne crée un indice patrimonial La reprise du marchéPour les épargnants dont le portefeuille est plus diversifié, des opportunités ont en effet émergé grâce notamment aux premiers signes de reprise du marché. La valeur de leur portefeuille d’actions cotées détenues en direct a progressé en moyenne de 7,7% fin 2022 et de 7,1% sur la première partie de l’année 2023. «Cependant, sur ces deux trimestres, seuls les ménages allemands et belges sont restés acheteurs nets sur cette classe d’actifs», précise l’OEE.De son côté, l’assurance vie et les fonds de pension - qui représentent 40% du patrimoine financier des ménages en moyenne en Europe – enregistrent une progression de leurs encours. Les trois premiers mois de l’année ont permis à leurs encours d’augmenter de 2,2%. Cependant, «les flux d’investissements sur cette classe d’actifs sont restés positifs dans tous les pays sous revue, sauf la Belgique et l’Italie», observe l’OEE. De manière moins marquée que le marché actions, les fonds d’investissement ont également bénéficié d’opportunités. La valeur des encours détenus a progressé de 2,9% durant les trois premiers mois de l’année. - Observatoire de l’Epargne Européenne Toujours, selon l’OEE, l’environnement inflationniste n’a pas entravé la progression du revenu disponible brut des ménages. Le taux de croissance annuel moyen s’établit à 7,3% et dépasse le niveau d’inflation qui s’élève à 6,9% dans l’Union européenne sur la même période.

Mathilde Castagna