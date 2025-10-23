Les entreprises spécialisées dans l'informatique quantique bondissent après l'annonce de négociations sur une participation du gouvernement américain

Les actions des entreprises américaines d'informatique quantique ont bondi dans les échanges de prémarché jeudi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration du président Donald Trump est en pourparlers pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

Les actions de IONQ IONQ.N , Rigetti RGTI.O , D-Wave Quantum QBTS.N et Quantum Computing QUBT.O ont bondi entre 12 % et 14 % après que le rapport a indiqué que les entreprises sont en pourparlers pour que le gouvernement américain devienne un actionnaire dans le cadre des accords.

Un fonctionnaire du ministère américain du Commerce a déclaré à Reuters dans un courriel que le ministère "ne négocie actuellement avec aucune des entreprises".

Le Defiance Quantum ETF QTUM.O , qui suit les entreprises dont les produits ou services sont liés au développement de l'informatique quantique et de la technologie d'apprentissage automatique, a ajouté 2,6 %, prêt à renforcer son gain de 32 % depuis le début de l'année.

L'administration Trump a intensifié ses efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines pour les minéraux critiques et les semi-conducteurs en convertissant les subventions fédérales aux entreprises en participations, visant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

L'administration a pris ou discuté des participations dans plusieurs entreprises, notamment Lithium Americas LAC.TO , MP Materials MP.N et Intel INTC.O , dans le cadre du passage à la propriété directe des subventions traditionnelles.

Les ordinateurs quantiques exploitent la mécanique quantique pour résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d'années, voire plus, aux ordinateurs classiques. Mais les ordinateurs quantiques existants doivent consacrer une si grande partie de leur puissance de calcul à la correction des erreurs qu'ils ne sont pas, au net, plus rapides que les ordinateurs classiques.

En février, Microsoft MSFT.O a dévoilé une nouvelle puce qui, selon elle, montre que l'informatique quantique est à "des années et non des décennies", tandis qu'IBM IBM.N a déclaré en juin qu'elle prévoyait de disposer d'un ordinateur quantique pratique d'ici à 2029.