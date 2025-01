Les entreprises chinoises cotées à New York attendues en hausse

(AOF) - Les entreprises chinoises cotées aux États-Unis à Wall Street - JD.com, Alibaba et PDD Holdings - évoluent dans le vert, progressant entre 2 et 3%, avant l'ouverture des marchés pour ce qui constitue la première séance boursière post-investiture de Donald Trump. Si ce dernier confirme sa volonté d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique, la Chine n’est pour l’heure pas concernée.