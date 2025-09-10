 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 752,77
+0,04%
Les entreprises américaines de distribution d'électricité progressent grâce à Oracle
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(mises à jour)

10 septembre - ** Les actions des compagnies d'électricité américaines augmentent dans les échanges du matin après que les fortes prévisions d'Oracle aient fait grimper les noms de l'IA

** Oracle ORCL.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité d'infrastructure en nuage dépasse les 500 milliards de dollars

** Les compagnies d'électricité ont constaté une augmentation de la demande des centres de données nécessaires à l'exploitation de l'IA

** Vistra VST.N augmente de 5,4 %, Constellation Energy

CEG.O grimpe de 4,7 %

** GE Vernova GEV.N gagne 4,6 %, tandis que NuScale Power

SMR.N augmente de 1,6 %

** Bloom Energy BE.N , qui a récemment conclu un partenariat avec Oracle pour déployer sa technologie de pile à combustible dans certains centres de données américains d'Oracle Cloud Infrastructure, progresse de16,4 %

**En tenant compte des mouvements de la séance, BE a progressé de188,2 %, SMR de100,2 %, GEV de 93,6 %, VST de 49,1 % et CEG d'environ 41,4 % cette année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
64,000 USD NYSE +16,32%
CNSTLLTN ENER CO
317,9100 USD NASDAQ +5,68%
GE VERNOVA
641,085 USD NYSE +5,83%
NUSCALE POWER
35,380 USD NYSE +0,06%
ORACLE
341,474 USD NYSE +41,36%
VISTRA
207,085 USD NYSE +6,86%
